Опрос: людям нужны комнаты, а не квадратные метры

Руководитель сферы жилищных кредитов Luminor Хелина Кикас анализирует, почему новое жилье становится меньшим по размеру, и что это говорит об ожиданиях людей.

Согласно опросу, проведенному компанией Norstat, наиболее важной характеристикой жилья для жителей Эстонии является достаточное количество комнат - так ответили почти две трети респондентов.

«Глядя на то, что покупают наши клиенты и как планируются новые застройки, мы продолжаем наблюдать тенденцию, когда кухня и гостиная в основном объединены, и люди хотят иметь как можно больше пространства. В то же время спальни стали меньше: они в основном используются только для сна, а высокая цена за квадратный метр толкает покупателей жилья к компактности», - объясняет Кикас.

Важность количества комнат привела к тому, что со временем уменьшились и другие пространства.

«Если в советских сборных домах трехкомнатные квартиры в основном были площадью 60-70 квадратных метров, то в 2000-х годах стали строить двухкомнатные квартиры такого же размера. В сегодняшних новостройках мы видим, что те же квадратные метры снова используются для трех комнат», – говорит Кикас.

Несмотря на уменьшение площади, дизайн стал более продуманным. «В современных квартирах пространство не тратится на длинные коридоры, кладовые располагаются внизу, а каждый квадратный метр продуман до мелочей», - добавила руководитель сферы жилищных кредитов Luminor.