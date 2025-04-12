Опрос: людям нужны комнаты, а не квадратные метры

Опрос, проведенный по заказу компании Luminor, выявил три характеристики, которые жители Эстонии считают наиболее важными при выборе жилья. На первый взгляд, результаты могут показаться ожидаемыми, но за этими предпочтениями скрываются тенденции, которые существенно изменили планировку и размер новостроек.
Руководитель сферы жилищных кредитов Luminor Хелина Кикас анализирует, почему новое жилье становится меньшим по размеру, и что это говорит об ожиданиях людей.
Согласно опросу, проведенному компанией Norstat, наиболее важной характеристикой жилья для жителей Эстонии является достаточное количество комнат - так ответили почти две трети респондентов.
«Глядя на то, что покупают наши клиенты и как планируются новые застройки, мы продолжаем наблюдать тенденцию, когда кухня и гостиная в основном объединены, и люди хотят иметь как можно больше пространства. В то же время спальни стали меньше: они в основном используются только для сна, а высокая цена за квадратный метр толкает покупателей жилья к компактности», - объясняет Кикас.
Важность количества комнат привела к тому, что со временем уменьшились и другие пространства.
«Если в советских сборных домах трехкомнатные квартиры в основном были площадью 60-70 квадратных метров, то в 2000-х годах стали строить двухкомнатные квартиры такого же размера. В сегодняшних новостройках мы видим, что те же квадратные метры снова используются для трех комнат», – говорит Кикас.
Несмотря на уменьшение площади, дизайн стал более продуманным. «В современных квартирах пространство не тратится на длинные коридоры, кладовые располагаются внизу, а каждый квадратный метр продуман до мелочей», - добавила руководитель сферы жилищных кредитов Luminor.
В то же время Кикас не считает, что в ближайшем будущем квартиры станут еще меньше. «Люди не хотят отказываться от пространства гостиной, а уменьшать спальни уже некуда - средний размер спальни в новостройках составляет около 10 квадратных метров. Учитывая, что по закону спальни не могут быть меньше восьми квадратных метров, предел почти достигнут. Комнаты меньшего размера классифицируются как подсобные помещения», - сказала она.
Исследование также показало, что энергоэффективность здания является вторым по важности фактором, на который указали 47 процентов респондентов. По словам Хелины Кикас, энергоэффективный дом помогает держать под контролем ежемесячные расходы и является более экологичным выбором.
На третьем месте в опросе оказалась хорошая звукоизоляция, на которую указали 45 процентов респондентов.
«При покупке квартиры я бы обязательно рекомендовала проверить, насколько звукоизолирован дом. Если есть возможность, попросите у застройщика разрешения зайти в соседнюю квартиру - и пусть ваш спутник шумит как можно сильнее. Неплохо также позволить спутнику прокатиться на лифте и послушать, как много шума доносится в комнату. Это даст вам представление о том, может ли уровень шума нарушить качество вашей жизни», - советует Кикас.
Опрос был проведен в марте исследовательским агентством Norstat по заказу Luminor. В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.