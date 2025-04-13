Стоматолог: 60 процентов детей не доходят до зубного врача

Речь зашла и о стоматологической помощи детям. По оценке стоматологов, многие родители халатно относятся к здоровью зубов своих детей.

«До 19 лет лечение детей оплачивает государство, - подчеркнула стоматолог Анастасия Кулдмаа. - 60 процентов детей не доходят до зубного врача. Неважно, хорошие зубы у них или нет - протокол говорит, что контроль должен осуществляться раз в год».

Стоматолог уверена, что если у ребенка нет кариеса и хорошая гигиена - есть периоды, когда можно ходить к врачу раз в два года. Во время сменного прикуса нужно ходить раз в год, а иногда даже раз в полгода.

«Подростковый период - тоже очень сложный момент, когда ребенок выходит из-под контроля родителей, у него меняется режим питания. Дети начинают невероятно много перекусывать, и родителям невозможно это контролировать, потому что ребенок в школе, у него упаковка конфет, дети делятся. В эти периоды тоже нужно ходить чаще. Но для этого нужно хотя бы раз в год приходить, чтобы доктор сказал: "Тебя, Мари, я хочу видеть через шесть месяцев. А тебя, Пеэтер, через год"».