Стоматолог: 60 процентов детей не доходят до зубного врача

В новом выпуске передачи «Своя правда» речь пойдет о качестве и доступности стоматологического лечения. Куда обращаться, если вам оказана некачественная помощь и что именно можно таковой считать - обсуждают чиновники, врачи, юристы и пациенты.
Речь зашла и о стоматологической помощи детям. По оценке стоматологов, многие родители халатно относятся к здоровью зубов своих детей.
«До 19 лет лечение детей оплачивает государство, - подчеркнула стоматолог Анастасия Кулдмаа. - 60 процентов детей не доходят до зубного врача. Неважно, хорошие зубы у них или нет - протокол говорит, что контроль должен осуществляться раз в год».
Стоматолог уверена, что если у ребенка нет кариеса и хорошая гигиена - есть периоды, когда можно ходить к врачу раз в два года. Во время сменного прикуса нужно ходить раз в год, а иногда даже раз в полгода.
«Подростковый период - тоже очень сложный момент, когда ребенок выходит из-под контроля родителей, у него меняется режим питания. Дети начинают невероятно много перекусывать, и родителям невозможно это контролировать, потому что ребенок в школе, у него упаковка конфет, дети делятся. В эти периоды тоже нужно ходить чаще. Но для этого нужно хотя бы раз в год приходить, чтобы доктор сказал: "Тебя, Мари, я хочу видеть через шесть месяцев. А тебя, Пеэтер, через год"».
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Зубы на полку» уже в этот понедельник, 14 апреля, в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.