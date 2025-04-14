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Департамент здоровья: мы можем оштрафовать клинику, которая не выполняет предписания

В новом выпуске передачи «Своя правда»​ речь пойдет о качестве и доступности стоматологического лечения. Куда обращаться, если вам оказана некачественная помощь и что именно можно таковой считать - обсуждают чиновники, врачи, юристы и пациенты.

​В передаче приняли участие и специалисты Департамента здоровья, которые осуществляют надзор за клиниками. Старший инспектор Эдуард Ристоя рассказал о том, как осуществляется надзор.

«Мы начинаем всегда с жалобы на конкрtтную клинику или поставщика услуг. Прежде всего делаем запрос в эту клинику, запрашиваем описание конкретной ситуации, принимая во внимание жалобу конкретного пациента», - объяснил Ристоя. 

Затем это рассматривается в порядке делопроизводства. 

«У нас есть законодательство, которое регулирует все эти вопросы, и если мы находим, что это компетенция Департамента здоровья, тогда мы с нашей стороны можем сделать клинике предписание и после проконтролировать выполнение этого предписания. Если данная клиника не выполнила это предписание к указанному сроку, то пойдут уже штрафы», - сказал специалист.

Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Зубы на полку» уже в этот понедельник, 14 апреля, в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.

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