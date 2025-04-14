Департамент здоровья: мы можем оштрафовать клинику, которая не выполняет предписания

​В передаче приняли участие и специалисты Департамента здоровья, которые осуществляют надзор за клиниками. Старший инспектор Эдуард Ристоя рассказал о том, как осуществляется надзор.

«Мы начинаем всегда с жалобы на конкрtтную клинику или поставщика услуг. Прежде всего делаем запрос в эту клинику, запрашиваем описание конкретной ситуации, принимая во внимание жалобу конкретного пациента», - объяснил Ристоя.

Затем это рассматривается в порядке делопроизводства.

«У нас есть законодательство, которое регулирует все эти вопросы, и если мы находим, что это компетенция Департамента здоровья, тогда мы с нашей стороны можем сделать клинике предписание и после проконтролировать выполнение этого предписания. Если данная клиника не выполнила это предписание к указанному сроку, то пойдут уже штрафы», - сказал специалист.