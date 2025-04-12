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Цахкна и глава МИД Украины обсудили действия против российского теневого флота

Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна. Фото: NICOLAS TUCAT/AFP

Глава МИД Украины Андрей Сибига в пятницу обсудил со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкна действия против российского теневого флота.

«Во время нашего разговора министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна проинформировал меня о задержании эстонскими ВМС незарегистрированного российского теневого нефтетанкера. Я глубоко признателен Эстонии за последовательную позицию и лидерскую роль в борьбе с российским теневым флотом, повышении цены войны для агрессора и укреплении нашей общей безопасности», - написал Сибига на социальной платформе X.

По словам Сибиги, он также обсудил с Цахкна развитие отношений между двумя странами.

«Мы также скоординировали дальнейшие усилия по развитию двустороннего диалога и обеспечению справедливого мира для Украины и всей Европы», - добавил он.

ВМС Эстонии рано утром в пятницу задержали на Финском заливе направлявшийся в российский порт Усть-Луга танкер Kiwala. Целью задержания была проверка документов и правового статуса.

В ходе проверки возникли основания для подозрений, что судно не имеет флага и страховки. На судно также наложены санкции со стороны Европейского союза, Великобритании, Канады и Швейцарии.

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