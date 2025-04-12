Цахкна и глава МИД Украины обсудили действия против российского теневого флота

«Во время нашего разговора министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна проинформировал меня о задержании эстонскими ВМС незарегистрированного российского теневого нефтетанкера. Я глубоко признателен Эстонии за последовательную позицию и лидерскую роль в борьбе с российским теневым флотом, повышении цены войны для агрессора и укреплении нашей общей безопасности», - написал Сибига на социальной платформе X.

По словам Сибиги, он также обсудил с Цахкна развитие отношений между двумя странами.

«Мы также скоординировали дальнейшие усилия по развитию двустороннего диалога и обеспечению справедливого мира для Украины и всей Европы», - добавил он.

ВМС Эстонии рано утром в пятницу задержали на Финском заливе направлявшийся в российский порт Усть-Луга танкер Kiwala. Целью задержания была проверка документов и правового статуса.