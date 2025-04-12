Проект демоквартала в Нарве провалился: жители домов вокруг Ратуши не захотели брать кредиты

Цель проекта заключалась в создании демонстрационного квартала, который, в свою очередь, должен был повысить интерес квартирных товариществ к улучшению энергоэффективности зданий.

Предлагались очень благоприятные условия: 80 процентов затрат покрывались из Фонда справедливого перехода, за счет программы Европейского инвестиционного банка ELENA можно было оплатить энергоаудит и проектирование, за городом и государством оставалось проведение архитектурного конкурса.

Вклад жильцов ограничивался лишь пятой частью от общих строительных расходов. Однако даже такое предложение вызвало среди нарвитян недоверие: сначала от участия в проекте отказался один дом, позже и в остальных посчитали, что дело того не стоит.