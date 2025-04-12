Может ли невыплата российских пенсий быть частью гибридной войны?

Проживающим в Латвии российским пенсионерам пенсии перечисляются раз в квартал, однако в этом году выплаты так и не поступили. По данным Государственного агентства социального страхования Латвии (VSAA) за четвертый квартал 2024 года, ожидался перевод в размере примерно 3,5 миллиона евро - но деньги до сих пор не поступили.

9 апреля из России был получен перевод на сумму 21 369 евро. С одной стороны, это подтверждает, что технических препятствий для перевода средств нет, с другой - ставит под сомнение выполнение Россией своих обязательств.

В пятницу, 10 апреля, VSAA получило электронное письмо от российской стороны с кратким объяснением причин задержки.

«Мы получили ответ от Пенсионного и социального фонда России, что, к сожалению, у них возникли проблемы с обеспечением выплат. Поэтому переводы задерживаются, но как только появится возможность, средства будут перечислены», - сказала представитель Государственного агентства социального страхования (VSAA) Ивета Дайне.

Директор Центра геополитических исследований считает, что причина невыплаты пенсий может быть двоякой. Один из вариантов - нехватка средств в самой России, где пенсионеры в странах Балтии явно не входят в число приоритетов.