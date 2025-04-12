Может ли невыплата российских пенсий быть частью гибридной войны?

Россия до сих пор не выплатила пенсии своим гражданам, проживающим в Латвии, хотя эти выплаты им положены. Ситуация выглядит крайне странной: вместо ожидаемых 3,5 миллиона евро российская сторона перевела Латвии лишь символическую сумму в размере 21 тысячи евро. Возникает вопрос: не использует ли Россия пенсионный вопрос как инструмент гибридной войны? Об этом сообщает Rus.TVNET.
Проживающим в Латвии российским пенсионерам пенсии перечисляются раз в квартал, однако в этом году выплаты так и не поступили. По данным Государственного агентства социального страхования Латвии (VSAA) за четвертый квартал 2024 года, ожидался перевод в размере примерно 3,5 миллиона евро - но деньги до сих пор не поступили.
9 апреля из России был получен перевод на сумму 21 369 евро. С одной стороны, это подтверждает, что технических препятствий для перевода средств нет, с другой - ставит под сомнение выполнение Россией своих обязательств.
В пятницу, 10 апреля, VSAA получило электронное письмо от российской стороны с кратким объяснением причин задержки.
«Мы получили ответ от Пенсионного и социального фонда России, что, к сожалению, у них возникли проблемы с обеспечением выплат. Поэтому переводы задерживаются, но как только появится возможность, средства будут перечислены», - сказала представитель Государственного агентства социального страхования (VSAA) Ивета Дайне.
Директор Центра геополитических исследований считает, что причина невыплаты пенсий может быть двоякой. Один из вариантов - нехватка средств в самой России, где пенсионеры в странах Балтии явно не входят в число приоритетов.
«Сложно сказать, что именно задумала Россия - такие случаи уже бывали. Одна из причин может быть в том, что у России просто нет денег: война в Украине требует огромных затрат - нужно платить военным, пострадавшим, семьям погибших. Возможно, средств не хватает, чтобы поддерживать всех своих пенсионеров», - предположил Марис Анджанс, директор Центра геополитических исследований.
Вторая версия - задержка может быть умышленной, чтобы вызвать раздражение у проживающих в Латвии российских пенсионеров и распространить слухи о том, что деньги якобы присвоила латвийская сторона.
Это может быть частью гибридной войны, развернутой Россией. Подобные комментарии уже замечены в соцсетях, например, в TikTok под видео на эту тему появляются комментарии, предположительно, «троллей» о том, что пенсии украло латвийское государство.
«Очень возможно, что Россия делает это намеренно, чтобы подорвать доверие к латвийскому государству. Проживающие здесь пенсионеры, скорее всего, следят за российскими СМИ и больше доверяют им, чем латвийской версии происходящего», - подчеркивает Анджанс.
Напомним, аналогичная ситуация уже возникала в 2023 году, когда выплаты пенсий также были значительно задержаны.
В настоящее время латвийские госучреждения не могут назвать точное количество пенсионеров, затронутых этой ситуацией - данных от российской стороны нет. В последнем квартале прошлого года пенсии из России в Латвии получали около 9700 человек.