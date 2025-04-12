Война изменила Зеленского. Но теперь ему необходима новая трансформация

Некоторые эксперты, например Золкина, не разделяют этой уверенности. «Я не думаю, что он понимает, что всплеск поддержки - это прямая реакция на поведение Трампа, а не на личную позицию Зеленского», - говорит она.

«У него весьма сильные политические амбиции на счет второго срока, и он весьма эгоцентричен в политическом смысле, как и все лидеры на таком уровне».

Зеленский в своем офисе. Фото: Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Онуч не думает, что Зеленского мотивирует исключительно стремление к политической власти. «[Он] намного более осторожный, продуманно и тактически действующий политический деятель, чем люди о нем думают».

Тем не менее представить себе второй срок Зеленского может быть непросто, хотя бы из-за требований этой работы. Даже послевоенные проблемы будут значительными.

Арнольд полагает, что пока что изнуренный Зеленский не захочет баллотироваться на второй срок - и что, возможно, он захочет отойти с переднего края политики.

Что касается ближайшего будущего, Зеленский не может позволить себе повторения эпизода в Овальном кабинете. Так что, учитывая любовь Трампа к гольфу, сыграет ли президент Украины когда-нибудь с ним партию?

«Он быстро учится, - говорит Брусило. - Если будет нужно играть в гольф, я уверен, он справится».