У страха глаза велики: строительству оборонного завода в Пярнумаа – быть

На сегодняшний день Эстония выразила четкое намерение создать свой первый оборонный промышленный парк в лесу между деревнями Эрмисту и Соомра в Пярнумаа.

На встрече представителей Министерства обороны с местными жителями выяснилось, что у нового объекта есть как сторонники, так и противники. Это естественно. Живя в свободной стране, мы должны иметь возможность свободно выражать свои мысли и желания, а иногда и страхи.

Приятно видеть: несмотря на то, что государство не обязывает представителей объяснять свои планы, специальный советник по вопросам оборонной промышленности Министерства обороны Индрек Сирп вновь разъяснил местным жителям, что и почему будет построено, а также как это повлияет на местных жителей и окружающую среду.

Нельзя отрицать, что строительство военных заводов принесет изменения в этот спокойный район. Обещания говорят, что изменений будет не так много, но все же. Одна лишь мысль о том, что где-то поблизости за лесом работают со взрывчатыми веществами, вызывает опасения.

С другой стороны, вопрос: нужна ли Эстонии собственная оборонная промышленность, особенно в условиях, когда вся Европа начинает вооружаться, а ситуация с оборонной промышленностью в Старом свете оставляет желать лучшего? Эксперты считают, что воссоздание оборонной промышленности займет много времени.

Можем ли мы сами что-то сделать, чтобы чувствовать себя в этом неуверенном мире хотя бы немного безопаснее и увереннее? Безусловно. Прячущим головы в песок, как известно, это пользы обычно не приносит.