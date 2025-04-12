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Трамп намерен резко сократить финансирование климатических исследований

Перевод: rus.postimees.ee
В прошлом году ураган Милтон обрушился на штат Флорида. NOAA занимается отслеживанием ураганов и предупреждением о них. 7 октября 2024 года.
В прошлом году ураган Милтон обрушился на штат Флорида. NOAA занимается отслеживанием ураганов и предупреждением о них. 7 октября 2024 года. Фото: NOAA/ZUMA Press Wire/Scanpix

Администрация президента США Дональда Трампа, скептически относящаяся к вопросам изменения климата, намерена существенно сократить финансирование исследований, проводимых правительственным агентством, занимающимся глобальной климатологией, сообщают американские СМИ.

Администрация президента США Дональда Трампа, скептически относящаяся к вопросам изменения климата, намерена существенно сократить финансирование исследований, проводимых правительственным агентством, занимающимся глобальной климатологией, сообщают американские СМИ.

Белый дом планирует обратиться к Конгрессу, распределяющему финансирование федеральных агентств, с просьбой о значительном сокращении средств для научных лабораторий и департаментов Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA), занимающихся климатическими исследованиями.

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