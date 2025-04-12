Трамп намерен резко сократить финансирование климатических исследований

Администрация президента США Дональда Трампа, скептически относящаяся к вопросам изменения климата, намерена существенно сократить финансирование исследований, проводимых правительственным агентством, занимающимся глобальной климатологией, сообщают американские СМИ.
Администрация президента США Дональда Трампа, скептически относящаяся к вопросам изменения климата, намерена существенно сократить финансирование исследований, проводимых правительственным агентством, занимающимся глобальной климатологией, сообщают американские СМИ.