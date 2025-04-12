Редкий случай: старый каретный сарай реставрируют и превратят в жилой дом

Дом, расположенный по адресу улица Юхана Лийва, 2c, был построен во второй половине XIX века в качестве вспомогательного строения к соседнему жилому дому. В одной из его частей находился каретный сарай, а также были другие помещения и маленькая квартира, вероятно, для дворника, как рассказала руководитель отдела культурных ценностей Тартуской городской управы Эгле Тамм.