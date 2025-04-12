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Редкий случай: старый каретный сарай реставрируют и превратят в жилой дом

Перевод: Вера Копти
В одной из частей старого деревянного дома на Тоомемяги во второй половине XIX века находился каретный сарай. Нашлось место и для дворника, у которого в здании была маленькая квартира.
В одной из частей старого деревянного дома на Тоомемяги во второй половине XIX века находился каретный сарай. Нашлось место и для дворника, у которого в здании была маленькая квартира. Фото: Kristjan Teedema

В Тарту на Тоомемяги стоит пустое деревянное строение времен царской России, которое вскоре станет жильем для нескольких семей. Во время ремонтно-реставрационных работ старинный каретный сарай сохранит свое место в городском ландшафте - застройщик планирует максимально точно восстановить его исторический облик.

Дом, расположенный по адресу улица Юхана Лийва, 2c, был построен во второй половине XIX века в качестве вспомогательного строения к соседнему жилому дому. В одной из его частей находился каретный сарай, а также были другие помещения и маленькая квартира, вероятно, для дворника, как рассказала руководитель отдела культурных ценностей Тартуской городской управы Эгле Тамм.

Сейчас в главном здании, перестроенном в 1930-х годах в стиле функционализма, действует Тартуская международная школа, а ранее там находился отель Park.

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