Школьный психолог советует: во время каникул главное – живое общение, а не экраны

Цифровое поколение охотно проводит время в виртуальном мире, и именно поэтому Майкалу рекомендует родителям при планировании каникул следить за тем, чтобы ребенок не проводил все время перед экраном. Важно, чтобы дети общались с друзьями и как можно больше времени проводили на свежем воздухе, особенно в хорошую весеннюю погоду.

«Этого невозможно добиться только с помощью запретов и приказов. Основой здесь является доверительные отношения между ребенком и родителем, взаимное общение, умение слушать и договариваться», - подчеркивает она.

Хорошие семейные отношения, надежные друзья, удовлетворенность школой и досугом, участие в спортивных секциях и кружках, крепкая вера в себя, умение справляться с трудностями, хорошее физическое здоровье, а также полноценный и качественный сон - все это способствует укреплению психического здоровья детей.

Психолог отмечает, что на каникулах обязательно должно быть качественное совместное время для всей семьи.

«Некоторым детям может помочь составление плана на каникулы, в котором на каждый день запланировано какое-то конкретное занятие или событие, но также оставлено достаточно свободного времени, - говорит Майкалу. - Каникулы в первую очередь предназначены для физического и психического восстановления», - добавляет она.

В этом году весенние каникулы сдвинулись на более раннее время и проходят с 14 по 20 апреля. Основной причиной перестановки стало то, что период итоговых экзаменов в основной школе начинается в конце апреля.