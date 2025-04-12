Командующий Силами обороны Эстонии: США не оставят нас одних в случае угрозы

В интервью Мерило вновь подчеркнул, что война в Украине может не завершиться в ближайшее время, поскольку стратегические амбиции России остаются очень высокими, а ее ультиматумы все еще в силе.

«Другой важный посыл заключался в том, чтобы рассказать, что мы делаем сами, чтобы быть лучше защищенными не только в Эстонии, но и в Европе, а также чтобы обеспечить продолжение отличного оборонного сотрудничества между Эстонией и США, которое длится уже долгое время, и чтобы текущие и будущие проекты продолжали развиваться и работать», - отметил Мерило, добавив, что американцы прекрасно понимают наши опасения по поводу угрозы со стороны России.

«Это также дало и мне уверенность в том, что у них есть четкое понимание: ситуация сложная не только в одном регионе, например, в контексте взаимодействия с Китаем, но и в Европе. Россия остается постоянной угрозой, и это подтверждается в том числе историческим опытом времен холодной войны», - добавил глава Сил обороны.