Смотрите видео! Как украинцы встречают весну? Разумеется, с песнями и танцами!

Украинско-эстонский вокальный коллектив Nadiia, что означает «Надежда», организовал в субботу днем в зале Эстонского литературного музея мастер-класс по украинским весенним ритуалам, где участники могли поучаствовать в певческих играх и танцах по фольклорным мотивам. Всё это, конечно, должно, следуя украинским традициям, заманить весну в холодный и суровый Тарту.