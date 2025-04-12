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Смотрите видео! Как украинцы встречают весну? Разумеется, с песнями и танцами!

Перевод: Вера Копти

Украинско-эстонский вокальный коллектив Nadiia, что означает «Надежда», организовал в субботу днем в зале Эстонского литературного музея мастер-класс по украинским весенним ритуалам, где участники могли поучаствовать в певческих играх и танцах по фольклорным мотивам. Всё это, конечно, должно, следуя украинским традициям, заманить весну в холодный и суровый Тарту.

В украинской культуре привлечение весны имеет большое значение, поэтому возникла идея познакомить с этим ритуалом и тартусцев, рассказала руководитель вокального кружка, научный сотрудник Эстонского литературного музея Яника Орас.

«Украинцы не сидят сложа руки, ожидая, что весна придет к ним сама по себе», - добавила она. - Для этого нужно помогать голосом, энергией и всем телом».

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