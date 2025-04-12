The Times: Келлог предложил разделить Украину на зоны ответственности

Келлог: мои слова были искажены

После выхода материала The Times некоторые СМИ сделали вывод, что спецпосланник президента США предложил разделить Украину. В ответ Кит Келлог в своем аккаунте в Х написал, что его слова были искажены.

«Я говорил о силах обеспечения устойчивого функционирования прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. Говоря о разделении, я имел в виду зоны ответственности союзных сил - без американских войск. Я НЕ имел в виду раздел Украины», - указал он.

Келлог выступил за проведение выборов в Украине

«Я думаю, что если вы достигнете прекращения огня, то у вас будут выборы. Потому что уже почти год прошел с тех пор, как они должны были быть назначены. Но они не были назначены. Но я думаю, что Зеленский готов это сделать, как только вы достигнете прекращения огня и какого-то урегулирования», - приводит слова Кита Келлога газета.

По мнению Келлога, отношения между Вашингтоном и Киевом «вернулись на круги своя», и стороны продолжают обсуждать сделку о полезных ископаемых. При этом окончательное решение по сделке, отметил он, остается за Верховной радой Украины, а в администрации Трампа «никто не знает», какие минералы есть в Украине, и сколько они могут стоить.

Киев не согласится отдать России четыре области

В тот же день агентство Reuters передало, что Кит Келлог заявил Дональду Трампу, что Украина никогда не согласится в одностороннем порядке уступить России в полную собственность Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и Донецкую области.

Тем самым он фактически выступил против позиции спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, который после встречи с Владимиром Путиным, по данным Reuters, сообщил, что самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине - оставить за Россией право собственности на четыре региона.