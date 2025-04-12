The Times: Келлог предложил разделить Украину на зоны ответственности

Спецпредставитель США по РФ и Украине Келлог предложил разместить иностранных миротворцев на западном берегу Днепра и создать демилитаризованную зону на линии фронта. Позднее он написал, что The Times исказила его слова.
Украину по результатам войны можно разделить на несколько зон ответственности по аналогии с послевоенным Берлином, считает специальный представитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог. Его слова приводит газета The Times в пятницу, 11 апреля.
Иностранных миротворцев, считает Келлог, можно будет разместить к западу от реки Днепр, которая станет естественным препятствием между ними и российскими вооруженными силами.
Такие силы, считает он, «совсем не будут провокационными» для Москвы, а Украина - достаточно большая страна, чтобы вместить несколько армий, стремящихся обеспечить соблюдение прекращения огня.
«Можно было бы сделать что-то похожее на то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда у вас была российская зона, французская зона, британская зона и американская зона», - передают слова Кита Келлога журналисты.
Позднее он уточнил, что США не будут отправлять в Украину сухопутные войска. Кроме того, согласно предложению Келлога, на востоке страны предполагается создать демилитаризованную зону протяженностью 30 километров, а США - признать фактический контроль России над оккупированными территориями.
«Будут ли нарушения (режима прекращения огня. - прим. ред.)? Возможно, потому что они всегда есть. Но следить за этим будет очень легко», - пояснил он.
The Times в своем тексте отмечает, что предложенный Келлогом план отличается от раздела Берлина после Второй мировой. Ведь Германия капитулировала перед иностранными армиями, а Украина сама пригласит миротворцев на свою территорию.
Келлог: мои слова были искажены
После выхода материала The Times некоторые СМИ сделали вывод, что спецпосланник президента США предложил разделить Украину. В ответ Кит Келлог в своем аккаунте в Х написал, что его слова были искажены.
«Я говорил о силах обеспечения устойчивого функционирования прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. Говоря о разделении, я имел в виду зоны ответственности союзных сил - без американских войск. Я НЕ имел в виду раздел Украины», - указал он.
Келлог выступил за проведение выборов в Украине
«Я думаю, что если вы достигнете прекращения огня, то у вас будут выборы. Потому что уже почти год прошел с тех пор, как они должны были быть назначены. Но они не были назначены. Но я думаю, что Зеленский готов это сделать, как только вы достигнете прекращения огня и какого-то урегулирования», - приводит слова Кита Келлога газета.
По мнению Келлога, отношения между Вашингтоном и Киевом «вернулись на круги своя», и стороны продолжают обсуждать сделку о полезных ископаемых. При этом окончательное решение по сделке, отметил он, остается за Верховной радой Украины, а в администрации Трампа «никто не знает», какие минералы есть в Украине, и сколько они могут стоить.
Киев не согласится отдать России четыре области
В тот же день агентство Reuters передало, что Кит Келлог заявил Дональду Трампу, что Украина никогда не согласится в одностороннем порядке уступить России в полную собственность Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и Донецкую области.
Тем самым он фактически выступил против позиции спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, который после встречи с Владимиром Путиным, по данным Reuters, сообщил, что самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине - оставить за Россией право собственности на четыре региона.
На встрече с Трампом Келлог возразил Уиткоффу, заявив, что Украина, хотя и готова вести переговоры по некоторым условиям, связанным с рядом территорий, никогда не согласится передать Москве контроль над четырьмя областями.