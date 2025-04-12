Таллинн сокращает штат: более 200 должностей будут упразднены

Таллинн начал процесс сокращений еще в прошлом году, и завершится он летом. В общей сложности будет ликвидировано более 200 рабочих мест, сообщает национальный вещатель ERR.
В результате сокращений исчезнет 200,7 должности, причем больше всего - 42 места, будет ликвидировано в районных управлениях города.
Мэр Таллинна Евгений Осиновский заявил, что цель - завершить структурные реформы не позднее июня. После этого можно будет пересмотреть дополнительный бюджет и перераспределить средства между учреждениями.
По словам Осиновского, большая часть сокращений проводится за счет внутренних реформ, но среди уволенных есть и такие сотрудники, чьи функции вызывали сомнения.