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В марте под коллективные сокращения в Эстонии подпали свыше 230 человек

Касса по безработице.
Касса по безработице. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В течение марта в Кассу по безработице было подано 12 уведомлений о массовых сокращениях, которые предусматривают, что работу потеряют 234 человека, передает ERR.

«Уведомления о коллективных сокращениях в марте оказались небольшим негативным сюрпризом», - прокомментировали порталу Rus.ERR в пресс-службе Кассы по безработице.

«В марте 2024 года Касса по безработице получила 10 сообщений о коллективных сокращениях, они предусматривали, что работу потеряют около 140 человек. Однако март этого года нельзя считать исключительным - например, в марте 2023 года коллективных сокращений было значительно больше», - отметили в пресс-службе.

В марте этого года семь сообщений о сокращениях поступили от предприятий обрабатывающей промышленности.

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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