В марте под коллективные сокращения в Эстонии подпали свыше 230 человек

В течение марта в Кассу по безработице было подано 12 уведомлений о массовых сокращениях, которые предусматривают, что работу потеряют 234 человека, передает ERR.
«Уведомления о коллективных сокращениях в марте оказались небольшим негативным сюрпризом», - прокомментировали порталу Rus.ERR в пресс-службе Кассы по безработице.
«В марте 2024 года Касса по безработице получила 10 сообщений о коллективных сокращениях, они предусматривали, что работу потеряют около 140 человек. Однако март этого года нельзя считать исключительным - например, в марте 2023 года коллективных сокращений было значительно больше», - отметили в пресс-службе.
В марте этого года семь сообщений о сокращениях поступили от предприятий обрабатывающей промышленности.
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