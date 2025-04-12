В марте под коллективные сокращения в Эстонии подпали свыше 230 человек

«В марте 2024 года Касса по безработице получила 10 сообщений о коллективных сокращениях, они предусматривали, что работу потеряют около 140 человек. Однако март этого года нельзя считать исключительным - например, в марте 2023 года коллективных сокращений было значительно больше», - отметили в пресс-службе.