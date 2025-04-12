Кто отвечает за долги по интернету: арендатор или владелец квартиры?

Один из читателей обратился в редакцию Postimees, рассказав, что приобрел квартиру с намерением сдавать ее в аренду. Обращаясь к интернет-провайдерам за информацией об условиях подключения, он услышал, что в случае долга со стороны арендатора ответственность может лечь на него как на владельца. Более того, его квартира якобы может попасть в «черный список», и в будущем туда могут не подключать интернет.