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Кто отвечает за долги по интернету: арендатор или владелец квартиры?

Перевод: Каролина Вертяева
Квартира. Фото иллюстративное.
Квартира. Фото иллюстративное. Фото: Erakogu

Один из владельцев недвижимости в Эстонии оказался в неприятной ситуации, когда ему сообщили, что в случае задолженности арендатора по оплате интернета, проблемы могут возникнуть и у него самого. Однако телекоммуникационные компании заверяют: за долги отвечает исключительно тот, кто подписал договор. С владельца квартиры никто задолженность взыскивать не будет.

Один из читателей обратился в редакцию Postimees, рассказав, что приобрел квартиру с намерением сдавать ее в аренду. Обращаясь к интернет-провайдерам за информацией об условиях подключения, он услышал, что в случае долга со стороны арендатора ответственность может лечь на него как на владельца. Более того, его квартира якобы может попасть в «черный список», и в будущем туда могут не подключать интернет.

Postimees не удалось выяснить, о каком именно провайдере шла речь и в каком контексте это прозвучало, поэтому редакция обратилась за разъяснениями к крупнейшим телекоммуникационным компаниям страны.

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