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Авиакомпания соседней страны отменит 230 летних рейсов

Самолет Finnair.
Самолет Finnair. Фото: Kristjan Teedema

Финская национальная авиакомпания Finnair из-за нехватки ресурсов отменит 230 летних рейсов. Это решение затронет около 28 тысяч пассажиров.

Глава отдела коммуникаций Finnair Пяйви Таллквист подтвердила эту информацию изданию Yle. По ее словам, пассажиры были уведомлены об отмене полетов. Им были предложены другие варианты.

Руководство компании объясняет дефицит ресурсов переговорами по сокращению персонала среди пилотов. Переговоры связаны со многими организационными моментами.

Отмена рейсов планируется на период с начала июня до 11 августа. 

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