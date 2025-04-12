По словам профессора Григорианского университета в Риме архимандрита Кирилла (Говоруна), в прошлом близкого к патриарху Кириллу, последний приравнивает к мученикам террористов:

«И там, и там идет речь о принесении в жертву жизни во имя религиозной идеи. Но разница в том, что мученики приносили в жертву свою жизнь, а террористы жертвуют и своей жизнью, и жизнью других».

Два года назад, во время своего визита в Литву, Вселенский патриарх Варфоломей — первый по чести в мировом православии - заявил об искажении православной доктрины РПЦ

Два года назад, во время своего визита в Литву, Вселенский патриарх Варфоломей — первый по чести в мировом православии - заявил об искажении православной доктрины РПЦ и о том, что именно Константинопольскому патриархату придется взять на себя попечение о православных на территории нынешней РФ после завершения путинского режима.

Говоря лично о Кирилле, Варфоломей недоумевал: «Как он может это («СВО». - прим. ред.) оправдывать в своей совести… Нужно пожертвовать своим престолом».

Милитаризация патриархии

Тесное сотрудничество РПЦ с ВС РФ началось в 1994 году, накануне первой Чеченской войны, когда патриарх Алексий II и министр обороны Павел Грачёв подписали первое соглашение о духовном окормлении военнослужащих и строительстве храмов в воинских частях.