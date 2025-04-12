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Небрежное сжигание садовых отходов грозит штрафом

В воскресенье обещают теплую весеннюю погоду. Для многих жителей Тарту это означает начало работ в садах.
В воскресенье обещают теплую весеннюю погоду. Для многих жителей Тарту это означает начало работ в садах. Фото: Margus Ansu

С приходом весны начинается традиционный сезон садовых работ и уборки. Однако стоит помнить: сжигать садовые и прочие отходы на открытом воздухе запрещено, и за нарушение этого правила можно получить денежный штраф.

По словам специалиста Департамента окружающей среды городской управы Тарту Юхана Воолайу, сжигание садовых отходов - это не только неприятно, но и опасно: дым, возникающий при разведении костра, содержит вредные для здоровья вещества, которые могут распространяться в соседние дворы и даже проникать в дома.

Сжигать сухие ветки, неокрашенную и непропитанную древесину можно только в печах, уличных каминах или специально оборудованных и безопасных местах для разведения огня.

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