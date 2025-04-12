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Журналист о законе о церквях: верующие по-прежнему могут молиться Богу так, как хотят

Прийт Хыбемяги в эфире радиопередачи Keskpäevatund на радио Kuku.
Прийт Хыбемяги в эфире радиопередачи Keskpäevatund на радио Kuku. Фото: Mihkel Maripuu

В эфире радиопередачи Keskpäevatund на радио Kuku Прийт Хыбемяги, Марек Страндберг и Айнар Рууссаар обсудили главные события уходящей недели. Одной из тем стала поправка к Закону о церквях и религиозных общинах.

В среду Рийгикогу принял закон, согласно которому ни одна церковь, монастырь или религиозная община, действующая в Эстонии, не может подчиняться органу управления, находящемуся за границей, если это может угрожать безопасности государства, общественному порядку или противоречит Конституции Эстонии.

«По сути, это обязывает Русскую Православную Церковь, подчиненную Московскому патриархату, отказаться от канонической зависимости от Москвы», - пояснил Прийт Хыбемяги. «Это уже вызвало волну ответной реакции: открытые обращения, визит делегации монахинь из Куремяэ в Таллинн и передача письма-просьбы президенту, который еще не подписал закон».

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