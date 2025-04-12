Журналист о законе о церквях: верующие по-прежнему могут молиться Богу так, как хотят

В среду Рийгикогу принял закон, согласно которому ни одна церковь, монастырь или религиозная община, действующая в Эстонии, не может подчиняться органу управления, находящемуся за границей, если это может угрожать безопасности государства, общественному порядку или противоречит Конституции Эстонии.