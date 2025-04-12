Алексей Яшин: образование не должно стать привилегией элиты

Совет подтвердил свою прежнюю позицию: первое высшее образование на эстонском языке должно оставаться бесплатным на всех уровнях обучения. По мнению партии, образованные люди - это опора общества, от которых во многом зависит развитие и успех Эстонии.

«Проблемы финансирования высшего образования нельзя решать за счет его доступности», - подчеркнул вице-председатель «Ээсти 200» Алексей Яшин.

«Введение платы за обучение только усилит как социальное, так и региональное неравенство. Образование не должно превратиться в привилегию для избранных».

Кроме того, совет партии выступил за то, чтобы южноэстонским языкам в их исторических регионах проживания были предоставлены равные с родным языком возможности для обучения. Такие возможности, по мнению совета, следует предоставить и всем другим желающим изучать эти языки.

«Несмотря на существующие меры поддержки, преподавание южноэстонских языков в основном держится на энтузиастах и не охватывает регион системно», - отметил Яшин.