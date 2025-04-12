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Будьте внимательны С первыми теплыми днями в природе появляются ящерицы и змеи

Гадюк можно также встретить на заднем дворе.
Гадюк можно также встретить на заднем дворе. Фото: Elmo Riig

С приходом теплой погоды просыпаются не только растения, но и земноводные и пресмыкающиеся.

Пережив зиму, они восстанавливают силы, греются на солнце и становятся более спокойными, предпочитая оставаться на месте. Именно поэтому весной их легче заметить, они чаще появляются на открытых участках, где можно понежиться в лучах солнца.

Если на прогулке тебе повстречался ящерица, змея или другой представитель этих видов, важно помнить о правильном поведении рядом с ними. Не стоит приближаться, трогать или как-то тревожить животное.

Хотя пресмыкающиеся не проявляют агрессии первыми, при ощущении угрозы они могут защищаться. Например, ящерица или веретеница (ее еще называют медяницей) способны сбросить хвост, если почувствуют опасность.

Самое разумное - сохранять дистанцию. Не пытайся отпугнуть животное или подойти слишком близко ради удачного снимка. Ему нужно пространство и покой.

Если пресмыкающееся пересекает дорожку или просто лежит на солнце, лучше не мешать и не пытаться его сдвинуть. У каждого существа свой ритм, позволь ему спокойно двигаться дальше по своему пути.

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