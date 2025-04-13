Посол России не отрицает размещение сенсоров в море для слежения за британскими подводными лодками

«Нет, — сказал Келин в программе "Воскресенье с Лорой Кюнсберг". — Я не буду отрицать это, но мне непонятно, есть ли у нас интерес следить за всеми британскими подводными лодками с очень старыми, устаревшими ядерными боеголовками… Все эти угрозы крайне преувеличены».

Келин, однако, подчеркнул: «Я отрицаю существование угроз Соединенному Королевству. Эта угроза абсолютно выдуманная, нет вообще никакой угрозы Соединенному Королевству со стороны России».

Неделей ранее газета Sunday Times сообщила, что в британских водах были обнаружены скрытые датчики, которые, как подозревают военные, были установлены российскими спецслужбами для слежения за британскими атомными подводными лодками Vanguard, несущими ядерное оружие.

Обнаруженные британскими военными датчики были сочтены потенциальной угрозой национальной безопасности, публично о них не сообщалось, говорилось в публикации.

Журналисты издания получили доступ на корабль глубоководного наблюдения Королевского военно-морского флота Proteus, работающий в британских водах. Это первый случай допуска гражданских лиц на секретный корабль, спущенный на воду в 2023 году, подчеркивала Sunday Times.

Как отмечала газета, Россия — единственная страна, обладающая флотом специализированных подлодок для ведения боевых действий на морском дне и шпионажа. Как утверждало издание, некоторые из них превосходят возможности Великобритании и ее союзников по НАТО.