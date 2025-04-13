Посол России не отрицает размещение сенсоров в море для слежения за британскими подводными лодками

Российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью Би-би-си не стал отрицать, что Россия расставляет сенсоры в морях, омывающих Британские острова, чтобы следить за британскими подводными лодками, вооруженными ядерным оружием.
«Нет, — сказал Келин в программе "Воскресенье с Лорой Кюнсберг". — Я не буду отрицать это, но мне непонятно, есть ли у нас интерес следить за всеми британскими подводными лодками с очень старыми, устаревшими ядерными боеголовками… Все эти угрозы крайне преувеличены».
Келин, однако, подчеркнул: «Я отрицаю существование угроз Соединенному Королевству. Эта угроза абсолютно выдуманная, нет вообще никакой угрозы Соединенному Королевству со стороны России».
Неделей ранее газета Sunday Times сообщила, что в британских водах были обнаружены скрытые датчики, которые, как подозревают военные, были установлены российскими спецслужбами для слежения за британскими атомными подводными лодками Vanguard, несущими ядерное оружие.
Обнаруженные британскими военными датчики были сочтены потенциальной угрозой национальной безопасности, публично о них не сообщалось, говорилось в публикации.
Журналисты издания получили доступ на корабль глубоководного наблюдения Королевского военно-морского флота Proteus, работающий в британских водах. Это первый случай допуска гражданских лиц на секретный корабль, спущенный на воду в 2023 году, подчеркивала Sunday Times.
Как отмечала газета, Россия — единственная страна, обладающая флотом специализированных подлодок для ведения боевых действий на морском дне и шпионажа. Как утверждало издание, некоторые из них превосходят возможности Великобритании и ее союзников по НАТО.
Один из высокопоставленных британских военных отметил: «Не должно быть никаких сомнений в том, что в Атлантике идет война. Это игра в кошки-мышки, которая продолжается со времен окончания холодной войны, а сейчас снова разгорается. Мы наблюдаем феноменальную активность русских».
Представитель британского Министерства обороны заявил Би-би-си: «Мы стремимся поддерживать и повышать безопасность и устойчивость критически важной подводной инфраструктуры».
Самое известное российское судно-шпион — корабль «Янтарь». Он оснащен беспилотными подводными аппаратами и двумя мини-субмаринами, способными погружаться на глубину до 6000 м.
Но наибольшую угрозу, по данным Sunday Times, представляет российский флот из шести мини-субмарин с атомным двигателем.
Они оснащены манипуляторами, способными перерезать кабели, закладывать взрывчатку или устанавливать прослушивающие устройства на оптоволоконных кабелях.
Три высокопоставленных источника в британском Министерстве обороны также сообщили изданию, что до полномасштабного вторжения в Украину имелись достоверные сведения о том, что суперъяхты, принадлежащие российским олигархам, могли использоваться для подводной разведки вокруг Великобритании.
На некоторых из этих судов есть бассейны, которые можно скрытно использовать для размещения и извлечения глубоководного разведывательного и водолазного оборудования.
Как замечало издание, взрыв «Северного потока» показал уязвимость системы энергоснабжения Великобритании: почти пятую часть электроэнергии страна получает от морских ветряных электростанций по подводным кабелям. Опасность может угрожать и нефте- и газопроводам, которые могут быть выведены из строя подводными зарядами.
Уязвимы и интернет-кабели, местонахождение которых хорошо известно. Однако, по словам источников в военно-морском флоте, частные компании, обслуживающие эти кабели, проложили их так много, что в системе заложено достаточно устойчивости, чтобы быстро восстановиться после атаки.
Но больше всего британских военных беспокоит способность России определять расположение на карте, прослушивать или уничтожать военные кабели.
Комментируя расследование Sunday Times, представитель Министерства обороны Британии заявлял: «Вместе с нашими союзниками по НАТО и Объединенным экспедиционным силам мы усиливаем наши меры реагирования, чтобы гарантировать, что российские корабли и самолеты не смогут действовать тайно вблизи Великобритании или вблизи территории НАТО, используя новые технологии, такие как ИИ, и координируя патрулирование с нашими союзниками.
Военно-морской флот предложил новую программу «Атлантический бастион», предусматривающую создание нового флота воздушных, надводных и подводных аппаратов, а также сенсоров для охраны британских вод и всей Северной Атлантики.
В частном порядке некоторые представители военно-морского флота считают, что Великобритании необходимо пойти дальше и восстановить способность ставить морские мины, чего она не делала с момента окончания холодной войны.