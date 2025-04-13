Такую точку зрения эксперт в субботу, 12 апреля, высказал в интервью «Актуальной камере», напомнив, что задержание судов всегда несет собой расходы для государства.

«Так или иначе, задержание танкера означает расходы для государства. Владелец судна также несет убытки. Поэтому в интересах всех сторон, чтобы требования по безопасности и правила международного судоходства были выполнены как можно скорее», - сказал Лотт.

В пятницу, 11 апреля, Департамент транспорта провел проверку танкера Kiwala, выявив 40 нарушений, в результате чего судну было запрещено продолжать путь до их устранения.

Из 40 нарушений 29 были значительными, что послужило причиной задержания судна. Большинство из них, а именно 23, касались документации, остальные - организации системы обеспечения безопасности на море, подготовки экипажа к различным аварийным ситуациям и технических недостатков.

Судно находится на якорной стоянке в заливе Мууга под охраной военно-морского флота. Когда документация и технические недостатки будут устранены, Департамент транспорта после повторной проверки даст разрешение судну продолжить путь.