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Эксперт: задержание танкера означает расходы для Эстонии (2)

Танкер Kiwala на якорной стоянке в заливе Мууга.
Танкер Kiwala на якорной стоянке в заливе Мууга. Фото: Eero Vabamägi

Надолго задерживать танкер Kiwala не в интересах Эстонии, дал понять юрист по морскому праву Александер Лотт. Об этом пишет портал Rus.ERR.

Такую точку зрения эксперт в субботу, 12 апреля, высказал в интервью «Актуальной камере», напомнив, что задержание судов всегда несет собой расходы для государства.

«Так или иначе, задержание танкера означает расходы для государства. Владелец судна также несет убытки. Поэтому в интересах всех сторон, чтобы требования по безопасности и правила международного судоходства были выполнены как можно скорее», - сказал Лотт.

В пятницу, 11 апреля, Департамент транспорта провел проверку танкера Kiwala, выявив 40 нарушений, в результате чего судну было запрещено продолжать путь до их устранения.

Из 40 нарушений 29 были значительными, что послужило причиной задержания судна. Большинство из них, а именно 23, касались документации, остальные - организации системы обеспечения безопасности на море, подготовки экипажа к различным аварийным ситуациям и технических недостатков.

Судно находится на якорной стоянке в заливе Мууга под охраной военно-морского флота. Когда документация и технические недостатки будут устранены, Департамент транспорта после повторной проверки даст разрешение судну продолжить путь.

10 апреля​ в Финский залив без действующего сертификата государства флага вошел танкер Kiwala. Судно заявило своим флагом Джибути, но из-за незаконной деятельности этот флаг был отозван. Кроме того, у танкера отсутствовала страховка, и он был санкционирован Европейским союзом, Соединенным Королевством, Канадой и Швейцарией за предшествующую незаконную деятельность. При входе в экономическую зону Эстонии судно было направлено в территориальные воды для проведения проверки. Эстония осуществила право на проверку и контроль документов.

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