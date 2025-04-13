Избыток солнечной энергии снизил цену на электричество

Производство солнечной электроэнергии сегодня в полдень достигнет 680 мегаватт-часов. В апреле выработка солнечной энергии еще ни разу не поднималась так высоко. Благодаря этому в течение четырех дневных часов электроэнергия будет иметь отрицательную цену.

Самая высокая цена за день составила 189,99 евро за мегаватт-час - столько приходилось платить утром с 6 до 7 часов. С 13 до 17 часов цена на электроэнергию будет отрицательной, причем в промежутке с 14 до 15 часов она опустится до -3,11 евро.