Избыток солнечной энергии снизил цену на электричество

Если в субботу средняя биржевая цена на электроэнергию в эстонском ценовом регионе Nord Pool составляла 61,99 евро за мегаватт-час, то в воскресенье она снизится до 39,87 евро. Причем с 13 до 17 часов цена на электроэнергию станет отрицательной.
Производство солнечной электроэнергии сегодня в полдень достигнет 680 мегаватт-часов. В апреле выработка солнечной энергии еще ни разу не поднималась так высоко. Благодаря этому в течение четырех дневных часов электроэнергия будет иметь отрицательную цену.
Самая высокая цена за день составила 189,99 евро за мегаватт-час - столько приходилось платить утром с 6 до 7 часов. С 13 до 17 часов цена на электроэнергию будет отрицательной, причем в промежутке с 14 до 15 часов она опустится до -3,11 евро.
В Финляндии средняя биржевая цена на электроэнергию в воскресенье составляет всего 2,24 евро.