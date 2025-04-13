СМИ: Трамп хочет депортировать миллион мигрантов за год

Администрация президента США Дональда Трампа планирует в течение первого года его пребывания у власти депортировать из страны около миллиона нелегальных мигрантов. Об этом сообщает в субботу, 12 апреля, газета The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих федеральных чиновников.

В случае реализации это станет самой массовой депортацией в истории США. Прежний рекорд - более 400 тысяч депортаций за год - был установлен при 44-м президенте Бараке Обаме, который занимал пост с 2009 по 2017 год.

Однако аналитики считают цель Трампа нереалистичной, отмечая недостаточное финансирование, нехватку персонала, а также тот факт, что большинство мигрантов имеют право обратиться в суд и оспорить свою высылку из страны, а разбирательства могут длиться годами, пишет WP.

Стратегию разрабатывает замглавы администрации Миллер

По словам собеседников издания, разработкой стратегии занимается заместитеть главы аппарата Белого дома по политическим вопросам Стивен Миллер вместе с чиновниками из Министерства внутренней безопасности и другими федеральными ведомствами.

Как один из вариантов рассматривается депортация некоторых из 1,4 млн мигрантов, в отношении которых уже вынесены окончательные решения о выдворении, но которые до сих пор остаются в США из-за отказа стран происхождения принять их обратно. Два чиновника рассказали, что Вашингтон ведет переговоры с 30 странами о депортации туда мигрантов, не являющихся их гражданами.