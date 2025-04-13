POSTIMEES В УКРАИНЕ Российская армия обстреливает Херсонскую областную клиническую больницу – 21 попадание

В Херсонской области, которая находится под постоянными обстрелами российской армии, не остается иного выбора, кроме как переносить все больницы под землю. Причем таким образом, чтобы в укрытиях при необходимости можно было проводить и операции.
На сегодняшний день в Херсонской области уже в семи больницах есть подземные палаты. Согласно планам, через год частично под землей будут функционировать уже 14 местных лечебных учреждений.
Больше всего от российских обстрелов пострадало крупнейшее медицинское учреждение области - Херсонская областная клиническая больница. Она расположена в полутора километрах от реки Днепр, которая сейчас является линией фронта между украинскими и российскими войсками.
С момента освобождения Херсона в ноябре 2022 года было зафиксировано 21 попадание снарядов и ракет, сообщил директор клинической больницы Виктор Короленко (50 лет). В результате этих атак погиб один врач, а 16 сотрудников больницы получили ранения или травмы. К счастью, ни один из пациентов, находившихся на лечении в больнице, не погиб.
«Стреляли из артиллерии, из танков, “Градами”, минометами, ракетами», - перечислил Короленко. Однажды ракета из “Града” ударила прямо под окна его кабинета, когда он сидел за рабочим столом. - Все эти обстрелы были намеренными, с полным осознанием того, по чему стреляют».
Однажды россияне ударили по больнице одной из своих самых разрушительных баллистических ракет - «Искандер». К счастью, ракета упала между корпусами, выбив «всего лишь» все окна вместе с рамами. «Образовалась воронка шесть метров в глубину и 15 в ширину. Представьте, если бы ракета попала непосредственно в здание», - рассказал директор.
Но это был еще не самый опасный случай за время войны.
Крупной больнице требуется большое количество жидкого кислорода для тяжелобольных пациентов. Год назад спецтранспорт привез в больницу тонну жидкого кислорода - вещества, крайне взрывоопасного и обладающего мощной разрушительной силой.
Кислород был перекачан в защищенные резервуары больницы, а машина уехала. Через минуту в то место, где стояла цистерна, ударили снаряды. Какой-то предатель передал координаты российской стороне.
«Нам невероятно повезло. Если бы снаряды попали в цистерну, этих зданий здесь больше бы не было», - говорит Короленко, стоя посреди больничного комплекса.
Во время войны ему самому тоже повезло. Когда в конце февраля 2022 года российские войска оккупировали херсонскую больницу, сначала они не тронули Короленко. Но через три месяца потребовали, чтобы он подписал трудовой договор по российским законам. Короленко отказался. На следующий день его хотели арестовать, но украинские спецслужбы помогли ему бежать. С поддельными документами он прошел 18 контрольно-пропускных пунктов российской армии и смог выбраться живым и невредимым.
Первое специальное укрытие для больных площадью 500 квадратных метров было построено в Херсонской областной больнице в конце прошлого года. В нем размещено 30 коек.
Это первая в прямом смысле подземная больница в Херсонской области, так как в ней есть и операционная, и реанимационное отделение. Кроме того, предусмотрено все необходимое для лечения людей, например, туда можно запастись шестью тоннами воды. Не говоря уже о генераторах.
Для строительства использовали бомбоубежище гражданской обороны времен Советского Союза. В то время такое укрытие должно было быть в обязательном порядке при каждой больнице. Сейчас при строительстве использовали, например, систему вентиляции того времени, а также массивные железные двери.
Все это обошлось в полмиллиона евро, включая совершенно новое медицинское оборудование. Строительство профинансировал Европейский союз.
Когда начинается бомбардировка, в современное укрытие спускаются только те пациенты, которые способны передвигаться самостоятельно. «Переносить лежачих больных через двор во время воздушной тревоги слишком опасно, - сказал Короленко. - Но еще опаснее, если они останутся в здании. В подземелье они хотя бы защищены от осколков».
Как больница решает, что настало время спускать больных в подвал, если обстрелы города и так происходят почти постоянно?
«Интуиция, - ответил Короленко. - За три года она выработалась у всех нас».
В этом году больница уже девять раз эвакуировала в подземелье пациентов, способных самостоятельно передвигаться.
Херсонская областная больница планирует построить четыре таких подземных отделения в общей сложности на 200 койко-мест. Следующее будет вдвое больше первого - тысяча квадратных метров. Миллион евро на него также выделяет Европейский союз.
«Самая большая помощь от Европейского союза была бы, если бы вы помогли выгнать отсюда орков», - сказал Короленко. Словом «орки» многие украинцы называют российских солдат - по аналогии с персонажами из «Властелина колец».
Из-за бомбардировок и атак дронов Херсонская областная клиническая больница работает с колоссальной нагрузкой. За последние восемь месяцев, с начала массированных атак на жителей Херсона, туда ежедневно привозят в среднем семерых раненых гражданских. Но бывали дни, когда их было более 30. Ни одного дня, когда не привозили ни одного раненого, Короленко не припомнил.
Самым страшным месяцем был октябрь прошлого года, когда в морг больницы доставили 41 гражданского, убитого россиянами (в среднем - 27 погибших в месяц, то есть практически каждый день от российских атак в Херсонской области погибает как минимум один мирный житель. И это только статистика одной больницы), и более 250 раненых. «Это террор», - сказал директор больницы.
Мы посетили Херсонскую областную клиническую больницу в конце марта. За несколько недель до этого США прекратили поддержку гуманитарных программ в Украине. Больница почувствовала это почти сразу.
За неделю до нашего визита рядом с больницей упала российская авиабомба. Взрывной волной выбило 252 окна. Как раз перед этим больница закончила установку новых окон после предыдущего обстрела, когда было разрушено 1400 окон.
Сотрудники больницы ругали российскую армию и государство, а затем вновь начали устанавливать окна. Когда удалось вставить 120 окон, им сообщили, что денег осталось только на 80.
«Сказали, что американцы прекратили финансирование, - рассказал Короленко. - У нас самих на это денег нет, мы заколотили окна фанерой. Даже не знаю, что будет в следующий раз». Он имел в виду, если снова выбьет окна.
В больнице много окон, и это большая проблема, потому что осколки стекла могут серьезно поранить пациентов и персонал.
По словам Короленко, благодаря международной помощи на все критически важные помещения были наклеены специальные защитные пленки на стекла. При взрывной волне стекло не разлетается на осколки. Если окно выбивает, то целиком - вместе с рамой. Но, по крайней мере, никто не пострадает от осколков.
Чтобы справляться с постоянными отключениями электроэнергии, в больнице есть 50 генераторов - больших и малых. В день, когда журналисты Postimees находились в больнице, российские войска особенно интенсивно обстреливали Херсон. В тот день больница проработала на генераторах почти полдня.
Директор Херсонской больницы: нам очень нужна помощь!
Психическое и физическое выгорание врачей и медперсонала, а также нехватка машин скорой помощи и медоборудования - две самые большие проблемы Херсонской областной клинической больницы.
Если с выгоранием персонала Эстония вряд ли может что-то сделать (тут нужно просто отогнать российских оккупантов от Херсона), то с машинами скорой помощи и техникой помочь вполне возможно.
«Если у вас есть хоть какая-то возможность, передайте в Эстонию: нам очень нужна помощь!» - с большим волнением сказал директор больницы Виктор Короленко. - После освобождения Херсона мы получали много гуманитарной помощи отовсюду, но с середины прошлого года она практически прекратилась».
Теперь ситуация осложнилась еще больше: по указанию президента Дональда Трампа прекратили помощь и американские государственные гуманитарные организации.
По словам Короленко, особенно критическая ситуация с машинами скорой помощи. За последние восемь месяцев они потеряли три машины. Российские дроны уничтожили их, когда те везли раненых в больницу. Для российских дронов скорые - ценные цели, и подразделения БПЛА России даже хвастаются этим в своих видео.
Осталось всего восемь машин скорой помощи, и, по словам Короленко, все они работают круглосуточно.
«Скорые нам очень нужны», - подчеркнул руководитель больницы.
Из медицинского оборудования остро необходимы МРТ-аппараты и техника для лечения инфарктов и инсультов. Число инфарктов и инсультов в Херсоне во время войны почти такое же, как до нее, хотя население сократилось в четыре раза.