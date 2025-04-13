POSTIMEES В УКРАИНЕ Российская армия обстреливает Херсонскую областную клиническую больницу – 21 попадание

Виктор Короленко показывает первое подземное отделение больницы, построенное на средства Европейского союза - за полмиллиона евро. За стеклом видно палату для пациентов. Фото: Martin Pedaja

Для строительства использовали бомбоубежище гражданской обороны времен Советского Союза. В то время такое укрытие должно было быть в обязательном порядке при каждой больнице. Сейчас при строительстве использовали, например, систему вентиляции того времени, а также массивные железные двери.

Все это обошлось в полмиллиона евро, включая совершенно новое медицинское оборудование. Строительство профинансировал Европейский союз.

Когда начинается бомбардировка, в современное укрытие спускаются только те пациенты, которые способны передвигаться самостоятельно. «Переносить лежачих больных через двор во время воздушной тревоги слишком опасно, - сказал Короленко. - Но еще опаснее, если они останутся в здании. В подземелье они хотя бы защищены от осколков».

Как больница решает, что настало время спускать больных в подвал, если обстрелы города и так происходят почти постоянно?

«Интуиция, - ответил Короленко. - За три года она выработалась у всех нас».

В этом году больница уже девять раз эвакуировала в подземелье пациентов, способных самостоятельно передвигаться.

Подземная операционная. Фото: Martin Pedaja

Херсонская областная больница планирует построить четыре таких подземных отделения в общей сложности на 200 койко-мест. Следующее будет вдвое больше первого - тысяча квадратных метров. Миллион евро на него также выделяет Европейский союз.

«Самая большая помощь от Европейского союза была бы, если бы вы помогли выгнать отсюда орков», - сказал Короленко. Словом «орки» многие украинцы называют российских солдат - по аналогии с персонажами из «Властелина колец».