Пт, 18.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Когда единственный путь к материнству для некоторых женщин в Эстонии – вне закона

Суррогатное материнство. Фото иллюстративное.
Суррогатное материнство. Фото иллюстративное. Фото: Olena Yakobchuk/Shutterstock

«Я просто мечтаю стать мамой» - за этой простой фразой скрывается горькая реальность женщин, для которых материнство стало недосягаемой мечтой. Суррогатное материнство, являющееся для некоторых единственным выходом, в Эстонии остается под запретом.

Жительница Таллинна Екатерина, 34 года, вот уже пять лет сражается за возможность стать матерью. Вместе с мужем они прошли долгий путь - от первых попыток и ожиданий до слез, от консультаций у специалистов до лечения. Сегодня их надежда еще жива, хоть и стала куда более хрупкой. Медицинский диагноз - эндометриоз - поставил крест на возможности Екатерины выносить ребенка самостоятельно.

«Я всегда мечтала стать мамой, но из-за эндометриоза, я не могу иметь детей. Это очень больно - видеть, как другие легко становятся родителями, когда для тебя эта мечта кажется недостижимой. Суррогатное материнство для меня - это не просто альтернатива, а единственный шанс стать матерью. Я понимаю, что для многих это может быть непонятным и сложным, но я просто хочу испытать все те чувства, которые переживают родители - любить, заботиться и видеть, как твой ребенок растет», - говорит Екатерина.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх