Когда единственный путь к материнству для некоторых женщин в Эстонии – вне закона

«Я просто мечтаю стать мамой» - за этой простой фразой скрывается горькая реальность женщин, для которых материнство стало недосягаемой мечтой. Суррогатное материнство, являющееся для некоторых единственным выходом, в Эстонии остается под запретом.
Жительница Таллинна Екатерина, 34 года, вот уже пять лет сражается за возможность стать матерью. Вместе с мужем они прошли долгий путь - от первых попыток и ожиданий до слез, от консультаций у специалистов до лечения. Сегодня их надежда еще жива, хоть и стала куда более хрупкой. Медицинский диагноз - эндометриоз - поставил крест на возможности Екатерины выносить ребенка самостоятельно.