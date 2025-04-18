Когда единственный путь к материнству для некоторых женщин в Эстонии – вне закона

Жительница Таллинна Екатерина, 34 года, вот уже пять лет сражается за возможность стать матерью. Вместе с мужем они прошли долгий путь - от первых попыток и ожиданий до слез, от консультаций у специалистов до лечения. Сегодня их надежда еще жива, хоть и стала куда более хрупкой. Медицинский диагноз - эндометриоз - поставил крест на возможности Екатерины выносить ребенка самостоятельно.

«Я всегда мечтала стать мамой, но из-за эндометриоза, я не могу иметь детей. Это очень больно - видеть, как другие легко становятся родителями, когда для тебя эта мечта кажется недостижимой. Суррогатное материнство для меня - это не просто альтернатива, а единственный шанс стать матерью. Я понимаю, что для многих это может быть непонятным и сложным, но я просто хочу испытать все те чувства, которые переживают родители - любить, заботиться и видеть, как твой ребенок растет», - говорит Екатерина.