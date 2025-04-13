РАЙНЕР САКС Как предотвратить военный поход России в Европу?

Франция и Великобритания провели вчера совместные разведывательные полеты в западной части Черного моря. Будущей «коалиции желающих» так или иначе нужно продемонстрировать свою готовность направить войска в Украину, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
По оценке генерального инспектора вооруженных сил Германии Карстена Бройер, перевооружение армии должно быть завершено к 2029 году, поскольку именно тогда Россия якобы будет готова к нападению на НАТО.
Генерал не уточняет, какие именно предпосылки возникнут к этому времени, из-за которых Россия решит начать военное наступление на НАТО. В данном случае можно предположить, что потенциальная военная угроза со стороны России не исчезала и в предыдущие годы, поэтому военная готовность к ее отражению должна быть постоянной.
С другой стороны, можно быть уверенными, что если украинскую армию быстро и надлежащим образом вооружить, у России вряд ли останутся реальные возможности планировать военную кампанию против Европы - и вряд ли такие конкретные планы сейчас вообще разрабатываются.
В Омане начались переговоры между США и Ираном по вопросу иранской ядерной программы. Для Ирана важно подчеркнуть, что это не прямые переговоры, тогда как администрации США выгоднее представить в СМИ именно такой формат.
Другими словами, Иран пытается создать впечатление, что не действует под сильным давлением США. Поэтому иранская сторона довольно наивно распространяет в СМИ технические детали организации переговоров, чтобы подкрепить свою позицию. Президент Трамп не стал комментировать детали переговоров в Омане, лишь отметил в целом, что переговоры идут хорошо.
Президент США продлил еще на год режим санкций против России, введенный в 2021 году. Вряд ли в России кто-то всерьез ожидал, что решение о продлении может не быть принято. В это же время министр иностранных дел России сообщил прессе, что, по его мнению, президент Трамп лучше других западных лидеров понимает «суть украинского конфликта».
Он отдельно отметил, что Трамп чуть ли не единственный, кто считает потенциальное вступление Украины в НАТО ошибкой. В заявлениях российского министра не стоит искать ни статистического фона, ни правды - это лишь попытка продолжить курс, который, как считает Кремль, до сих пор приносил плоды.
Россия старается удержать Трампа в своем информационном поле и изолировать его от прочих процессов, связанных с Украиной. Сам Трамп оценил переговоры с Россией как успешные, но при этом никак конкретно эту оценку не обосновал.
Украина вчера потеряла один истребитель F-16 вместе с пилотом. Согласно официальному заявлению, это произошло во время выполнения боевого задания в Донбассе. По данным Би-би-си, самолет был сбит российской ракетой из системы ПВО.
Ситуация на фронтах
Количество атак, начатых российской армией на линии фронта, вчера немного снизилось, но в целом характер боевых действий не изменился. Российское командование продолжает активное наступление на четырех направлениях, однако добиться значительного успеха не удается. Активность тактической авиации России и количество применяемых планирующих авиабомб увеличились.
- На направлении Курск/Сумы/Белгород российская армия пытается вести интенсивные атаки с целью вытеснить украинские подразделения с территории России. На фоне проходящих в данный момент переговоров для российского руководства было бы крайне важно перенести боевые действия в этом районе полностью на территорию Украины. Сообщения о продвижении российских войск в последние дни поступают пока только из российских источников, поэтому не могут считаться полностью достоверными. Пока не наблюдается, чтобы российское командование перебрасывало с этого направления войска в другие районы. Численность российской группировки по-прежнему оценивается в 60 000 человек, однако это вряд ли является разведывательной оценкой - скорее, повторение данных, озвученных украинской армией в конце прошлого года.
- На Харьковском направлении российские войска вчера были пассивны, действовали авиация и артиллерия.
- На Купянском направлении активность атак была низкой. На Лиманском направлении удалось сохранить высокую интенсивность атак, хотя значительного продвижения вчера не произошло. На Сиверском направлении происходили отдельные разведывательные бои. За последние три месяца российское командование больше не способно снабжать все направления атак на этом участке фронта резервами. Лиманское направление остается основным, и именно туда продолжается переброска подкреплений.
- В районе Часового Яра российская армия вчера вела наступление более активно, чем обычно. Крупная атака была предпринята южнее города, в районе села Клещеевка, при этом были зафиксированы потери бронетехники. Наступление не принесло успеха. Жестокие бои продолжаются в городе Торецк и его окрестностях. Информация из этого района противоречива - вчера появлялись сообщения о продвижении обеих сторон. Пока можно сказать, что значительная часть города по-прежнему находится в серой зоне, где ситуация часто меняется.
- На Покровском направлении количество атак российских подразделений вчера несколько снизилось, и ситуация не изменилась. Юго-западнее Донецка активность российских войск оставалась на низком уровне.
- На южном фронте российские подразделения в целом были пассивны. В районе днепровских островов предпринимались некоторые попытки достичь украинских позиций, но безрезультатно.