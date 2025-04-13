По оценке генерального инспектора вооруженных сил Германии Карстена Бройер, перевооружение армии должно быть завершено к 2029 году, поскольку именно тогда Россия якобы будет готова к нападению на НАТО.

Генерал не уточняет, какие именно предпосылки возникнут к этому времени, из-за которых Россия решит начать военное наступление на НАТО. В данном случае можно предположить, что потенциальная военная угроза со стороны России не исчезала и в предыдущие годы, поэтому военная готовность к ее отражению должна быть постоянной.

С другой стороны, можно быть уверенными, что если украинскую армию быстро и надлежащим образом вооружить, у России вряд ли останутся реальные возможности планировать военную кампанию против Европы - и вряд ли такие конкретные планы сейчас вообще разрабатываются.

В Омане начались переговоры между США и Ираном по вопросу иранской ядерной программы. Для Ирана важно подчеркнуть, что это не прямые переговоры, тогда как администрации США выгоднее представить в СМИ именно такой формат.

Другими словами, Иран пытается создать впечатление, что не действует под сильным давлением США. Поэтому иранская сторона довольно наивно распространяет в СМИ технические детали организации переговоров, чтобы подкрепить свою позицию. Президент Трамп не стал комментировать детали переговоров в Омане, лишь отметил в целом, что переговоры идут хорошо.