Вс, 13.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Финская АЭС дает надежду на снижение цен: «Олкилуото-2» вновь в строю

АЭС «Олкилуото».
АЭС «Олкилуото». Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Второй реактор финской АЭС «Олкилуото» вновь начинает выработку электроэнергии на полную мощность, сообщила в субботу компания Teollisuuden Voima (TVO).

TVO сообщила, что увеличение мощности начнется в понедельник, а к субботе планируется достичь полной нагрузки - 890 мегаватт. Это частично повлияет и на биржевую цену электроэнергии в Эстонии, особенно в безветренные и пасмурные дни.

Производство электроэнергии на втором реакторе «Олкилуото» было приостановлено в сентябре прошлого года после обнаружения повреждения ротора в генераторе. В октябре выработка была возобновлена, но с пониженной мощностью, поскольку поврежденный ротор заменили запасным.

Во избежание новых повреждений станция не работала на полной мощности, поскольку установленный ротор был последним резервным в наличии у TVO. Сейчас на «Олкилуото» доставлен новый запасной ротор, и производство электроэнергии может быть возобновлено в штатном режиме, передала компания.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх