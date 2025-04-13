Финская АЭС дает надежду на снижение цен: «Олкилуото-2» вновь в строю

Второй реактор финской АЭС «Олкилуото» вновь начинает выработку электроэнергии на полную мощность, сообщила в субботу компания Teollisuuden Voima (TVO).
TVO сообщила, что увеличение мощности начнется в понедельник, а к субботе планируется достичь полной нагрузки - 890 мегаватт. Это частично повлияет и на биржевую цену электроэнергии в Эстонии, особенно в безветренные и пасмурные дни.
Производство электроэнергии на втором реакторе «Олкилуото» было приостановлено в сентябре прошлого года после обнаружения повреждения ротора в генераторе. В октябре выработка была возобновлена, но с пониженной мощностью, поскольку поврежденный ротор заменили запасным.
Во избежание новых повреждений станция не работала на полной мощности, поскольку установленный ротор был последним резервным в наличии у TVO. Сейчас на «Олкилуото» доставлен новый запасной ротор, и производство электроэнергии может быть возобновлено в штатном режиме, передала компания.