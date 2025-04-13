Сколько микробов живет в вашей косметике и чем они опасны?

Скажите честно, когда вы в последний раз проверяли срок годности у своей косметики? Может ли быть такое, что просроченная косметика повредит вашу кожу или даже приведет к более серьезным проблемам со здоровьем?
Как часто вы моете косметические кисточки? Одалживали ли вы тушь для ресниц у подруги? Или, может быть, пробовали на себе помаду в магазине? Как вы думаете, в каком из предметов в вашей косметичке больше всего бактерий: в туши, на карандаше для глаз, на спонжах или на кисточках?
Признаюсь: я не особо часто забочусь, помыты ли у меня кисточки и не просрочена ли косметика. Поэтому я решила их проверить - под микроскопом в Лондонском столичном университете.
Изучением моей косметики руководила доктор Мария Пилар Ботей-Сало, старший преподаватель биологии. Под ее началом был проведен анализ более 70 предметов косметики: карандаши для глаз, тушь для ресниц, блеск для губ, помада, тональные кремы, а также кисточки и спонжи (включая мои).
Исследователи взяли пробы, поместили их на подушечки из агара и оставили на время, чтобы узнать, кто там в этих пробах живет.
Колонии бактерий из моей косметики оказались на удивление большими.
«Самым грязным был ваш карандаш для глаз: там было значительно больше бактерий, чем на других ваших предметах»,- сообщила мне доктор Ботей-Сало. По ее словам, причиной могло быть то, что на карандаше скапливались бактерии с кожи, в том числе стафилококк, поскольку карандаш непосредственно соприкасается с веками.
Я призналась, что обычно держу свою косметичку в ванной, а карандаш после применения часто оставляю на несколько минут без колпачка.
«Да-да, причина, возможно, именно в этом, - говорит доктор Ботей-Сало. - Если он впитывает влагу из окружающей среды, это может ускорить рост колоний микробов. Мы нашли стафилококк и в других образцах - в кисточках, спонжах, в туши».
Стафилококк может вызывать целый набор недомоганий: от легкого раздражения кожи до серьезных инфекций типа конъюнктивита, рожи и кожной сыпи.
Почему же ничего подобного не было у меня, хотя я постоянно пользовалась этим карандашом?
«Если кожа не повреждена, то она служит мощным заслоном, и ничего не происходит, - объясняет доктор Ботей-Сало. - Но если у вас есть порез, или синяк, или воспаление, то в этом месте бактерии могут проникнуть в глубину и навредить. Еще одной проблемой может быть ослабленный иммунитет».
Мойте руки
Моете ли вы руки перед тем, как накладывать косметику? На руках может быть множество видов заразы, и без тщательного соблюдения правил гигиены эти микробы могут попасть на косметические препараты. Это особенно касается случаев, когда тени, мазь для губ или тональный крем наносятся непосредственно пальцами.
По словам доктора Ботей-Сало, участники исследования сделали поразительное открытие: на некоторых образцах они нашли энтеробактер клоаки. «Эту бактерию обычно можно обнаружить в кишках. Это индикатор фекального загрязнения вследствие плохой гигиены рук или даже брызг из унитаза», - объясняет она.
Исследования показывают, что при спуске воды из унитаза могут вылетать аэрозольные частицы, которые в течение считанных секунд поднимаются на высоту до двух метров. Они могут быть загрязнены энтеробактером. Если ваша косметика лежит рядом, то бактерии вполне могут попасть и на нее.
Некоторые виды энтеробактеров могут вызывать инфекции, в том числе инфекцию мочевых путей, дыхательных путей, остеомиелит и эндокардит.
Предыдущие исследования показали, что на косметике может выживать и кишечная палочка - бактерия, которая попадает из кишечника наружу с испражнениями. Это тоже опасно: вместе с косметикой она может попасть на лицо и в глаза.
Помимо бактерий, команда Лондонского столичного университета нашла на косметике грибок рода Candida. Проникнув сквозь кожу, этот грибок может вызвать вагинальный или оральный кандидоз.
Бирмингемский Астонский университет проверил 500 образцов косметической продукции и выяснил, что те или иные паразиты, бактерии или грибки присутствовали на 79-90% из них.
Руководитель этого исследования доктор Амрин Башир отметила по этому поводу, что само по себе наличие бактерий на косметике не обязательно приводит к заражению ее обладательницы: нужен канал заражения. Бактерии могут попасть в организм, например, через порез или через рот.
«Соблюдение гигиены, включая мытье и дезинфекцию предметов, а также утилизация того, у чего вышел срок годности, еще больше сокращает риск», - напоминает доктор Башир.
Значение срока годности
Срок годности важен тем, что он показывает, как долго консерванты в составе продукта могут сдерживать размножение бактерий и микробов. Заражению в открытом виде особенно подвержена косметика с высоким содержанием воды — это благоприятная среда для роста колоний бактерий и грибков.
«Если же на косметике нет срока годности, то я бы рекомендовала выбрасывать ее через три месяца после вскрытия упаковки или сразу после того, как на нее могло попасть загрязнение - например, ее уронили или ей попользовался кто-то другой», - говорит доктор Башир.
Результаты исследования в Лондонском столичном университете показали, что самый высокий уровень загрязнения и больше всего видов микроорганизмов можно обнаружить в туши для ресниц и в жидком тональном креме, а также, соответственно, в кисточках и губках-спонжах, которыми наносили жидкий тональный крем.
«В предметах с высоким содержанием воды, например, в губках и кисточках, больше вероятность обитания микроорганизмов», - говорит доктор Ботей-Сало, напоминая, что ее команда изучала просроченную косметику и использованные кисточки и губки.
Доктор Ботей-Сало рекомендует следующие способы избежать заражения:
- Мыть руки перед тем, как наносить косметику
- Не пользоваться демонстрационными образцами в магазинах
- Регулярно мыть кисточки и спонжи с мылом, а затем тщательно сушить и хранить в отдельном мешочке
- Не хранить косметику в санузле — там влажно и темно
- Всегда закрывать крышкой или колпачком жидкие тональные кремы, тушь и карандаши для глаз
- Обращать внимание на срок годности. Можно наклеивать на косметику напоминания, когда ее нужно будет выбросить
- Не давать свою косметику посторонним.