Сколько микробов живет в вашей косметике и чем они опасны?

«Да-да, причина, возможно, именно в этом, - говорит доктор Ботей-Сало. - Если он впитывает влагу из окружающей среды, это может ускорить рост колоний микробов. Мы нашли стафилококк и в других образцах - в кисточках, спонжах, в туши».

Стафилококк может вызывать целый набор недомоганий: от легкого раздражения кожи до серьезных инфекций типа конъюнктивита, рожи и кожной сыпи.

Почему же ничего подобного не было у меня, хотя я постоянно пользовалась этим карандашом?

«Если кожа не повреждена, то она служит мощным заслоном, и ничего не происходит, - объясняет доктор Ботей-Сало. - Но если у вас есть порез, или синяк, или воспаление, то в этом месте бактерии могут проникнуть в глубину и навредить. Еще одной проблемой может быть ослабленный иммунитет».

Мойте руки

Моете ли вы руки перед тем, как накладывать косметику? На руках может быть множество видов заразы, и без тщательного соблюдения правил гигиены эти микробы могут попасть на косметические препараты. Это особенно касается случаев, когда тени, мазь для губ или тональный крем наносятся непосредственно пальцами.

По словам доктора Ботей-Сало, участники исследования сделали поразительное открытие: на некоторых образцах они нашли энтеробактер клоаки. «Эту бактерию обычно можно обнаружить в кишках. Это индикатор фекального загрязнения вследствие плохой гигиены рук или даже брызг из унитаза», - объясняет она.

Бактерии из косметики. Фото: BBC