Вс, 13.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

ТОРГОВАЯ ВОЙНА Apple находился на грани кризиса до последней смены курса Трампа

Перевод: Сергей Светлов
Похоже, технологическому гиганту снова удалось избежать краха. На фото - магазин Apple в Гонконге.
Похоже, технологическому гиганту снова удалось избежать краха. На фото - магазин Apple в Гонконге. Фото: PETER PARKS / AFP

Благодаря уступке президента США Дональда Трампа технологическому гиганту удалось избежать крупнейшего кризиса со времен пандемии. По крайней мере, пока.

Введенные Трампом 125-процентные пошлины на товары, произведенные в Китае, угрожали разрушить цепочку поставок компании почти так же серьезно, как это сделал опасный вирус пять лет назад. Однако в пятницу вечером президент США сделал Apple большой подарок, освободив многие популярные потребительские электронные товары - такие как iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и AirTag - от «взаимных» пошлин. Аналитики прогнозируют, что на следующей неделе акции компании существенно вырастут, пишет Bloomberg.

Хотя новая, более низкая, так называемая секторная пошлина все еще может применяться к полупроводникам, а на Китай по-прежнему распространяется 20-процентный тариф, это изменение стало большой победой для Apple и других производителей потребительской электроники, чьи заводы расположены в Китае.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх