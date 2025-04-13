ТОРГОВАЯ ВОЙНА Apple находился на грани кризиса до последней смены курса Трампа

Введенные Трампом 125-процентные пошлины на товары, произведенные в Китае, угрожали разрушить цепочку поставок компании почти так же серьезно, как это сделал опасный вирус пять лет назад. Однако в пятницу вечером президент США сделал Apple большой подарок, освободив многие популярные потребительские электронные товары - такие как iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и AirTag - от «взаимных» пошлин. Аналитики прогнозируют, что на следующей неделе акции компании существенно вырастут, пишет Bloomberg.