Предложение: к переговорам о минимальной зарплате необходимо привлечь и малый бизнес

«Из 156 000 предприятий Эстонии 95% - это малые предприятия с численностью до десяти работников, на которых в совокупности трудится почти 80% всех работников», - заявила президент EVEA Илле Накурт-Мурумаа.

«Хотя EVEA ежегодно обращает внимание государства на нелегитимность соглашения о минимальной зарплате, обязательную для всех отраслей минимальную ставку по-прежнему определяют Центральный союз работодателей, представляющий крупные компании, и Центральный союз профсоюзов, представляющий лишь малую часть работников. Минимальная зарплата привязана к средней по стране, не учитывая региональные и секторальные различия», - продолжила она.

По словам Накурт-Мурумаа, на уровень средней заработной платы, лежащей в основе минимальной, сильнее всего влияют Таллинн, Харьюмаа и Тартумаа, а из секторов - государственный сектор, ИТ и финансовый сектор.

«Больше всего от установленной по средней зарплате минимальной ставки страдают малые предприятия, чьи сотрудники, как правило, не состоят в профсоюзах. Сейчас решения принимаются за спиной малого бизнеса, и, например, предприниматели в сельской местности оказываются в финансово затруднительном положении», - добавила она.

«EVEA предлагает изменить нынешнюю практику и привлечь к осенним переговорам и представителей малого бизнеса. Сегодня те, кого минимальная зарплата затрагивает больше всего, не участвуют в переговорах. Хотя в 2021 году, по рекомендации Европейской комиссии, в Закон о трудовом договоре были внесены изменения, на практике Эстония продолжает следовать прежней модели», - отметила Накурт-Мурумаа.

Согласно Закону о трудовом договоре, правительство Эстонии при утверждении ежегодной минимальной ставки заработной платы основывается на коллективном соглашении между Центральным союзом профсоюзов и Центральным союзом работодателей.

Закон ссылается на представительские организации работодателей и работников, но на практике в Эстонии это означает два конкретных союза, и до сих пор правительство не демонстрировало готовности изменить этот подход.

«На уровне ЕС Европейская комиссия к переговорам, касающимся предпринимателей, привлекает как организации крупных, так и малых предприятий», - подчеркнула Накурт-Мурумаа.