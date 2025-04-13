Пять раз выстреливший в мужчину в Нарве гражданин России может выйти по УДО

Ходатайство об УДО будет рассмотрено 21 апреля. Ранее судебная система Эстонии Герасимову в условно-досрочном освобождении отказала.

Срок наказания Герасимова истекает 14 декабря 2027 года. После этого его депортируют в Россию.

30 июня 2020 года Вируский уездный суд приговорил гражданина России Александра Герасимова к восьми годам, двум месяцам и 28 дням тюрьмы за покушение на убийство и незаконное обращение с оружием. Кроме этого, после отбытия наказания суд обязал выслать мужчину из Эстонии и запретить ему въезд в страну сроком на 10 лет.

В марте 2021 года этот приговор оставил без изменений и Тартуский окружной суд. Адвокат Герасимова попытался обжаловать решение в Госсуде, но 2 июля его кассацию не приняли к рассмотрению.