Пять раз выстреливший в мужчину в Нарве гражданин России может выйти по УДО

Вируский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы гражданина РФ Александра Герасимову (55), который в сентябре 2019 года устроил стрельбу из пистолета на улице Кангеласте в Нарве, пишет Rus.ERR.
Ходатайство об УДО будет рассмотрено 21 апреля. Ранее судебная система Эстонии Герасимову в условно-досрочном освобождении отказала.
Срок наказания Герасимова истекает 14 декабря 2027 года. После этого его депортируют в Россию.
30 июня 2020 года Вируский уездный суд приговорил гражданина России Александра Герасимова к восьми годам, двум месяцам и 28 дням тюрьмы за покушение на убийство и незаконное обращение с оружием. Кроме этого, после отбытия наказания суд обязал выслать мужчину из Эстонии и запретить ему въезд в страну сроком на 10 лет.
В марте 2021 года этот приговор оставил без изменений и Тартуский окружной суд. Адвокат Герасимова попытался обжаловать решение в Госсуде, но 2 июля его кассацию не приняли к рассмотрению.
50-летнего Александра Герасимова наказали за то, что он утром 16 сентября 2019 года на улице Кангеласте в Нарве на почве вражды с 30-летним потерпевшим хотел убить его, выстрелив в него пять раз из незаконно приобретенного пистолета.