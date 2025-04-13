Российская армия в воскресенье обстреляла центр города Сумы двумя баллистическими ракетами. По уточненным данным, 31 человек погиб, об этом сообщил президент Зеленский.

«На сегодня известно уже о 31 погибшем в Сумах после удара российских баллистических ракет. Среди погибших - двое детей», - написал президент Зеленский, уточнив, что более 80 человек ранены, в том числе десять детей.

«Уже второй месяц ушел, как Путин игнорирует предложение Америки о полном и безусловном прекращении огня. К сожалению, они там, в Москве, уверены, что могут позволить себе убивать дальше. Нужно действовать, чтобы изменить ситуацию», - написал Зеленский.

В результате обстрела ранены 83 человека, в том числе 7 детей.

Обстрел произошел среди бела дня, когда многие погибшие и пострадавшие находились на улицах, в машинах, в общественном транспорте.

Разбитый автобус. Фото: ГСЧС Украины

Сгоревшие автомобили. Фото: Прокуратура Сум

По данным Украинской службы Би-би-си, под удар в Сумах попал Конгресс-центр Сумского государственного университета, где часто проходят занятия для детей.

«Это помещение Конгресс-центра очень активно сдается в аренду и используется для проведения различных курсов, кружков, мастер-классов. На самом деле, это был такой образовательный хаб для всего города», - рассказали Украинской службе Би-би-си местные жители.

Разрушенный фасад здания. Фото: Городской совет Сум

Пострадали также прилегающие улицы - разбиты машины, повреждены близлежащие дома.

На фото с места обстрела видно лежащие на улице тела.

Обломки. Фото: Городской совет Сум