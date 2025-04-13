По сообщениям, попадание пришлось в Конгресс-центр Сумского университета, где часто проводят кружки и мастер-классы, которые посещают в том числе и дети.
Российская армия в воскресенье обстреляла центр города Сумы двумя баллистическими ракетами. По уточненным данным, 31 человек погиб, об этом сообщил президент Зеленский.
«На сегодня известно уже о 31 погибшем в Сумах после удара российских баллистических ракет. Среди погибших - двое детей», - написал президент Зеленский, уточнив, что более 80 человек ранены, в том числе десять детей.
«Уже второй месяц ушел, как Путин игнорирует предложение Америки о полном и безусловном прекращении огня. К сожалению, они там, в Москве, уверены, что могут позволить себе убивать дальше. Нужно действовать, чтобы изменить ситуацию», - написал Зеленский.
В результате обстрела ранены 83 человека, в том числе 7 детей.
Обстрел произошел среди бела дня, когда многие погибшие и пострадавшие находились на улицах, в машинах, в общественном транспорте.
По данным Украинской службы Би-би-си, под удар в Сумах попал Конгресс-центр Сумского государственного университета, где часто проходят занятия для детей.
«Это помещение Конгресс-центра очень активно сдается в аренду и используется для проведения различных курсов, кружков, мастер-классов. На самом деле, это был такой образовательный хаб для всего города», - рассказали Украинской службе Би-би-си местные жители.
Пострадали также прилегающие улицы - разбиты машины, повреждены близлежащие дома.
На фото с места обстрела видно лежащие на улице тела.
«Много мирных жителей было убито и ранено. Такое нападение на великий христианский праздник [в воскресенье 13 апреля отмечается Вербное воскресенье] — абсолютное зло», - заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Мы уже передаем подробную информацию об этом военном преступлении всем нашим партнерам и международным институтам. Мы призываем все столицы и штабы к решительным ответным действиям. Россия второй месяц подряд отказывается принять предложение США о полном прекращении огня, которое Украина безоговорочно приняла 11 марта. Вместо этого Россия усиливает террор», - сказал он.
«Ужасный удар российской баллистики по Сумам. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церковь: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим», - написал президент Владимир Зеленский.
«Только сволочь так может действовать. Унося жизнь у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас идет спасательная операция. Все необходимые службы работают», - добавил Зеленский.
«Нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист», - написал президент Украины.