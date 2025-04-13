По сообщениям, попадание пришлось в Конгресс-центр Сумского университета, где часто проводят кружки и мастер-классы, которые посещают в том числе и дети.
Российские войска в воскресенье ударили по центру города Сумы. По уточненным данным ГСЧС Украины, 32 человека погибли, из них двое детей, 99 пострадали, в том числе 11 детей.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что россияне нанесли по Сумам два удара баллистикой. Число пострадавших, по его словам, еще может вырасти. Российские власти обстрел Сум не комментировали.
Обстрел произошел среди бела дня, когда многие погибшие и пострадавшие находились на улицах, в машинах, в общественном транспорте.
«Прилеты зафиксированы четко в центре города. Сегодня — Вербное воскресенье, многие были на улице, неподалеку расположен и храм, где проходит освящение. Именно в это время россияне ударили, четко осознавая, что бьют по гражданским», — сказал Клименко.
«Уже второй месяц ушел, как Путин игнорирует предложение Америки о полном и безусловном прекращении огня. К сожалению, они там, в Москве, уверены, что могут позволить себе убивать дальше. Нужно действовать, чтобы изменить ситуацию», — написал президент Зеленский.
По данным Украинской службы Би-би-си, под удар в Сумах попал Конгресс-центр Сумского государственного университета, где часто проходят занятия для детей.
«Это помещение Конгресс-центра очень активно сдается в аренду и используется для проведения различных курсов, кружков, мастер-классов. На самом деле, это был такой образовательный хаб для всего города», - рассказали Украинской службе Би-би-си местные жители.
Пострадали также прилегающие улицы - разбиты машины, повреждены близлежащие дома.
На фото с места обстрела видно лежащие на улице тела.
«Много мирных жителей было убито и ранено. Такое нападение на великий христианский праздник [в воскресенье 13 апреля отмечается Вербное воскресенье] — абсолютное зло», - заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Мы уже передаем подробную информацию об этом военном преступлении всем нашим партнерам и международным институтам. Мы призываем все столицы и штабы к решительным ответным действиям. Россия второй месяц подряд отказывается принять предложение США о полном прекращении огня, которое Украина безоговорочно приняла 11 марта. Вместо этого Россия усиливает террор», - сказал он.
«Ужасный удар российской баллистики по Сумам. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церковь: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим», - написал президент Владимир Зеленский.
«Только сволочь так может действовать. Унося жизнь у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас идет спасательная операция. Все необходимые службы работают», - добавил Зеленский.
«Нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист», - написал президент Украины.