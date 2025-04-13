Российские войска в воскресенье ударили по центру города Сумы. По уточненным данным ГСЧС Украины, 34 человека погибли, из них двое детей, 117 пострадали, в том числе 15 детей.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что россияне нанесли по Сумам два удара баллистикой. Число пострадавших, по его словам, еще может вырасти. Российские власти обстрел Сум не комментировали.

Обстрел произошел среди бела дня, когда многие погибшие и пострадавшие находились на улицах, в машинах, в общественном транспорте.

«Прилеты зафиксированы четко в центре города. Сегодня — Вербное воскресенье, многие были на улице, неподалеку расположен и храм, где проходит освящение. Именно в это время россияне ударили, четко осознавая, что бьют по гражданским», — сказал Клименко.

«Уже второй месяц ушел, как Путин игнорирует предложение Америки о полном и безусловном прекращении огня. К сожалению, они там, в Москве, уверены, что могут позволить себе убивать дальше. Нужно действовать, чтобы изменить ситуацию», — написал президент Зеленский.

Разбитый автобус. Фото: ГСЧС Украины

Сгоревшие автомобили. Фото: Прокуратура Сум

По данным Украинской службы Би-би-си, под удар в Сумах попал Конгресс-центр Сумского государственного университета, где часто проходят занятия для детей.

«Это помещение Конгресс-центра очень активно сдается в аренду и используется для проведения различных курсов, кружков, мастер-классов. На самом деле, это был такой образовательный хаб для всего города», - рассказали Украинской службе Би-би-си местные жители.

Разрушенный фасад здания. Фото: Городской совет Сум