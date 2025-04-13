Павел Иванов одним из первых в ВСУ освоил F-16. Киев подтвердил потерю истребителя и гибель пилота

Пилот на фоне истребителя Фото: libkos

Российское Министерство обороны в воскресенье сообщило об уничтожении украинского самолета F-16, не уточнив, когда именно он был сбит.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Некоторые Z-блогеры, в том числе телеграм-канал «Вещание Воеводы», пишущий о фронтовой авиации, рассказали, что истребитель был сбит ракетами российских систем ПВО, вероятно, над Сумской областью.

Иванов Фото: libkos

В середине марта в украинских соцсетях распространилось видео очевидца полета истребителя F-16 над Сумами. Командование Воздушных сил ВСУ тогда призвало украинцев не выкладывать подобные фото- и видеоматериалы в открытый доступ.

Даже несколько секунд видео в открытом доступе могут стать важными разведданными для противника, отметили в Воздушных силах ВСУ. Особую угрозу представляют видео полетов военных самолетов в прифронтовых районах (в том числе истребителей F-16) с указанием геолокации, местных достопримечательностей или объектов.

Кадр видео, на котором виден самолет, пролетающий над многоэтажным зданием Фото: Воздушные силы ВСУ

Истребитель Павла Иванова стал второй подтвержденной потерей пилота и самолета F-16, которые Украина получила в июле 2024 года.