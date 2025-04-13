Павел Иванов одним из первых в ВСУ освоил F-16. Киев подтвердил потерю истребителя и гибель пилота

Это уже вторая подтвержденная потеря американского истребителя в Украине. По данным источников Би-би-си, он был сбит российской ракетой.
Украинские власти сообщили о гибели 26-летнего капитана Павла Иванова, пилота истребителя F-16, при выполнении боевой задачи. Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил ему звание Героя Украины.
По данным источников Украинской службы Би-би-си, самолет Иванова, скорее всего, был сбит российской ракетой.
«Всего россияне выпустили по самолету три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета из состава наземного комплекса С-400, либо ракета класса „воздух-воздух" Р-37», — рассказал источник Би-би-си. По его мнению, о «дружественном огне» речи идти не может — в зоне, где Иванов выполнял задачи, не могло быть никакой работы украинских средств ПВО.
По данным Воздушных сил ВСУ, Иванов погиб в субботу, 12 апреля. О месте происшествия и обстоятельствах официально не сообщается.
«Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов… Сегодня пилоты F-16 практически ежедневно выполняют боевые задачи на различных направлениях в невероятно сложных условиях, обеспечивая истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по объектам противника», — говорится в сообщении ВСУ.
«Украинские летчики работают на максимуме человеческих и технических возможностей, каждый раз рискуя своей жизнью при выполнении боевых задач. Павел был одним из них!», — говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье летчика и подчеркнул, что уже слышал доклады военных об этой боевой ситуации. Обстоятельства произошедшего до сих пор выясняются.
Российское Министерство обороны в воскресенье сообщило об уничтожении украинского самолета F-16, не уточнив, когда именно он был сбит.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Некоторые Z-блогеры, в том числе телеграм-канал «Вещание Воеводы», пишущий о фронтовой авиации, рассказали, что истребитель был сбит ракетами российских систем ПВО, вероятно, над Сумской областью.
В середине марта в украинских соцсетях распространилось видео очевидца полета истребителя F-16 над Сумами. Командование Воздушных сил ВСУ тогда призвало украинцев не выкладывать подобные фото- и видеоматериалы в открытый доступ.
Даже несколько секунд видео в открытом доступе могут стать важными разведданными для противника, отметили в Воздушных силах ВСУ. Особую угрозу представляют видео полетов военных самолетов в прифронтовых районах (в том числе истребителей F-16) с указанием геолокации, местных достопримечательностей или объектов.
Истребитель Павла Иванова стал второй подтвержденной потерей пилота и самолета F-16, которые Украина получила в июле 2024 года.
Первый истребитель был потерян 26 августа прошлого года, когда самолет, пилотируемый опытным летчиком Алексеем Месем (позывной «Манфиш»), отразил ракетную атаку россиян над западными областями Украины. Он успел уничтожить несколько крылатых ракет, после чего упал.
Официально причины этого пока не названы. Однако через несколько дней после потери F-16 президент Зеленский уволил командующего Воздушными силами Николая Олещука.
Издание The Wall Street Journal считает, что самолет Месса был сбит «дружественным огнем», то есть ракетой украинской системы ПВО. WSJ писало, что это произошло потому, что США якобы не предоставили Украине технологии распознавания «свой-чужой» в воздушном бою.