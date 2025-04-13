Политолог Путин вдохновляется примером Сталина, опираясь на модель «мировых полицейских»

Большинство мировых лидеров и политиков продолжают отрицать факт Третьей мировой войны, однако все уже согласны с тем, что формируется новый мировой порядок, то есть, своего рода новая архитектура безопасности, пишет на страницах Postimees политолог Тоомас Алаталу.
Если уточнить, что предыдущая архитектура безопасности, то есть Лига Наций, возникла после Первой мировой войны, а нынешняя - ООН - появилась в результате Второй мировой войны, то уже давно пора перестать приукрашивать происходящее в мире терминами вроде «военная спецоперация» или «героическая оборонительная война», если смотреть на это с точки зрения жертвы агрессии.
По крайней мере, приятно осознавать, что на прошлое все же оглядываются, и достаточно доказательств того, что у реставратора Российской империи Путина на вооружении преступные тактики Николая I (1825-1855) или Александра II (1855-1881).
Интересных сравнений XIX века и современности множество, но в действиях Путина гораздо больше совпадений с приемами Сталина и печально известной теорией «четырех полицейских», автором которой был президент США (1933-1945) Франклин Рузвельт, и соавтором которой точно можно назвать того же Сталина.
Марионеточные государства
Начав с простого, можно говорить о юридическом почерке Сталина, начиная с октября 1939 года, когда в завоеванных Западной Белоруссии и Западной Украине были проведены «выборы», в июле 1940 года то же самое повторилось в Прибалтике и Молдавии.
Возможно, во второй вышеупомянутой группе ситуация сложилась бы иначе, поскольку Зимняя война с Финляндией пошла наперекор планам. Сегодня стоит четко понимать, что так называемое правительство Териоки или Финляндская Демократическая Республика успели признать два сателлитных государства Сталина на востоке - Тува и Монгольская Народная Республика. Причем Тува попала под контроль Москвы только в конце 1930-х и первой в мире объявила войну Гитлеру в июне 1941 года.
Я недавно обнаружил этот факт и сразу вспомнил, что часть Грузии, аннексированная Путиным, Республика Южная Осетия, признала новообразованные Донецкую и Луганскую Народные Республики уже 18 июня 2014 года. Другая аннексированная часть Грузии - Республика Абхазия - установила отношения с режимом Асада в Сирии и эвакуировала в декабре 2024 года свое посольство домой.
Таким образом, как Сталину нужны были контролируемые соседи для влияния на международные отношения, то же самое делает и Путин. Стоит отметить, Тува оказалась под контролем Москвы только в конце 1930-х и первой в мире объявила войну Гитлеру в июне 1941 года, и её добровольцы воевали с немцами в 1943 и 1944 годах на территории Украины.
В октябре 1944 года Москва тайно аннексировала территорию Тувы размером с Грецию, её военное состояние с Германией до сих пор официально не завершено. Так или иначе, Сталин обрел первого так называемого соратника с Востока, и то же делает Путин, подписывая двусторонние соглашения и привлекая северокорейских солдат к своей «антинацистской борьбе» в Украине.
Риторика с западными странами
Сталин и Путин, несомненно, также похожи тем, что оба умели переигрывать Лондон и Вашингтон. Если создание антигитлеровского альянса Москва-Лондон-Вашингтон было логично, то разделение Европы в 1945 году кажется недопониманием: Сталин получил в свое распоряжение и то, что было предусмотрено по пакту Молотова-Риббентропа, как для Москвы, так и для Берлина.
Таким образом, он завладел Восточной Европой вплоть до Германии и Австрии, где вскоре провели очередные «выборы» и сформировалась так называемая социалистическая мировая система.
Как эта система, так и сама Российская империя развалились в 1990-х, но Путин в 2003 году начал кампанию по ее восстановлению, и лидеры демократических стран каждые пять лет (2005, 2010, 2015, 2020) бывали на Красной площади, чтобы похвалить успехи Путина в завоевательной политике.
Особая ловкость Москвы в обработке масс достигла пика в третьем двухлетнем периоде нашивкового успеха (2013-15), когда пропагандистская повестка дня быстро была адаптирована для поддержки военной кампании в Украине якобы против фашистов/нацистов/антисемитов.
Ведущие западные страны лишь частично заметили эту смену курса и прошло какое-то время, прежде чем политический контакт с Кремлем приостановился, а бизнес-связи только сократились.
О том, что Путин знаком с концепцией «четырех полицейских», разработанной Рузвельтом в сотрудничестве Черчиллем, Молотовым и Сталиным, стало очевидно 27 марта, когда он неожиданно предложил, посетив атомную подводную лодку, что так называемую оставшуюся часть Украины следует подчинить «внешнему управлению».
Мировое сообщество было шокировано, но, поскольку предложению предшествовала всеобъемлющая похвала Трампа, включая его понимание проблемы Украины и акцент на недопустимости выборов там, сомнений в происхождении утверждения нет.
Учитывая слабость Лиги Наций, Рузвельт предложил идею «четырех мировых полицейских»: Великобритании, которая отвечала бы за Европу и свою империю, России (СССР), которая отвечала бы за Восточную Европу и Евразию, Китая, отвечающего за Азию, и США, которым бы осталась все западное полушарие.
Четверо «полицейских» были бы единственными обладателями вооружений, противников следовало полностью разоружить и подчинить на определенное время «внешнему управлению», как и тогдашние колонии, которым было обещано самоопределение.
Из этих первоначальных идей и возникла сегодняшняя ООН, где есть Совет Безопасности с пятью странами, обладающими правом вето. Как известно, пятой «полицейской» страной, то есть обладательницей вето, стала Франция, которая на время исчезла с карты мира после начала мировой войны.
Собравшись за одним столом, они попытались сделать все возможное, чтобы стать великими. Особенно играя на том, что Алжир все еще как бы был частью Франции (заморская территория), что было также записано в устав НАТО при его присоединении в 1949 году (до 1962 года НАТО находилось на трех континентах!).
Война за независимость алжирцев ознаменовала начало деколонизации Африки и Азии, что сделало Лондон и Париж слабыми «полицейскими», в то время как Москва в Европе приобрела обширные территории, а в Китае в 1949 году к власти пришел новый авторитарный режим.
Что дальше?
В последующие мирные годы много кто проявил себя, но с началом новой мировой войны быстро выяснилось, что упомянутые «полицейские» остались у руля и снова диктуют свои условия.
Поскольку в настоящее время двое «полицейских» налаживают, так сказать, механизмы сближения, Трамп открыто унизил украинского президента в Белом доме и пытается публично захватить украинские природные ресурсы под контроль США, Путин пытается подыграть ему, высказывая сомнения в юридической легитимности Зеленского.
Суть в том, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года, но украинская конституция исключает проведение выборов во время войны. Однако Путин уже некоторое время утверждает, что мирное соглашение с Украиной можно заключить только с каким-то временным лидером. Отсюда предложение о временном внешнем управлении, которое ООН действительно иногда использовала.
Предложение от Путина явно безумное, однако оно прозвучало, когда специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев в третий раз встретится с представителем Трампа Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Общественность знает, что его представления об истории России схожи с познаниями Трампа. У Трампа, однако, есть ещё и фиксация на Гренландии, что, вероятно, тоже требует определенного переходного периода.
Принимая всё это во внимание, Путин решил выступить с этой безумной, но явно американской по происхождению идеей. К счастью, Трамп (исключительно мудро) проигнорировал это, и остальной мир тоже успокоился. К сожалению, не полностью - времена такие.
Честно говоря, выглядит комично требование агрессора Путина к Украине провести выборы. Но то же самое утверждают и некоторые европейские лидеры, не говоря уже о медиа, которые в каждом уголке мира заявляют о выборах в 2024 году в 74 странах, то есть, например, о выборах во Франции и «выборах» в России, между которыми они не делают никакой разницы.
Здесь я рекомендую интересующимся прочитать последний том мемуаров Черчилля, где он объясняет свои переговоры с Сталиным в Москве в октябре 1944 года. Черчилль узнал только через несколько месяцев, что в те же часы в одном из кабинетов Кремля оформлялось присоединение Тувы к СССР - секрет, позволивший Сталину сразу же при начале переговоров обесценить предложение Черчилля.
Обсуждались также президентские выборы в США (ноябрь 1944 года), и Сталин приветствовал план Черчилля провести всеобщие выборы в следующем году, предсказывая ему уверенную победу. Черчилль описывает рекомендации Сталина с явной самоиронией, поскольку, как известно, победившая партия потерпела поражение в июне 1945 года и потеряла власть до 1951 года. Сам Сталин рискнул объявить о проведении своих «выборов» лишь в 1946 году.
Естественно, Путин знаком с историей концепции «четырех полицейских» и понимает, как и Трамп, что сейчас их время настало вновь. Кандидатов на роль новых «полицейских» достаточно, но до сих пор у пяти обладателей права вето хватало ума не приглашать их за свой стол.
На сцене появились региональные «полицейские» за счет двух ослабленных «полицейских», и в Европе также происходит становление новых «полицейских».
В завершение темы: автор считает, что лидерство в регионе, объединяющем страны Балтии, Северные страны и Польшу, могла бы взять на себя Великобритания. Страна была одним из исторических «полицейских», она также является ядерной державой и помогла молодым государствам региона встать на ноги сразу после Первой мировой войны, и в качестве первого предложения о сотрудничестве в области обороны присутствовала в Балтийских странах еще в 1993 году.