Суть в том, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года, но украинская конституция исключает проведение выборов во время войны. Однако Путин уже некоторое время утверждает, что мирное соглашение с Украиной можно заключить только с каким-то временным лидером. Отсюда предложение о временном внешнем управлении, которое ООН действительно иногда использовала.

Предложение от Путина явно безумное, однако оно прозвучало, когда специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев в третий раз встретится с представителем Трампа Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Общественность знает, что его представления об истории России схожи с познаниями Трампа. У Трампа, однако, есть ещё и фиксация на Гренландии, что, вероятно, тоже требует определенного переходного периода.

Принимая всё это во внимание, Путин решил выступить с этой безумной, но явно американской по происхождению идеей. К счастью, Трамп (исключительно мудро) проигнорировал это, и остальной мир тоже успокоился. К сожалению, не полностью - времена такие.

Честно говоря, выглядит комично требование агрессора Путина к Украине провести выборы. Но то же самое утверждают и некоторые европейские лидеры, не говоря уже о медиа, которые в каждом уголке мира заявляют о выборах в 2024 году в 74 странах, то есть, например, о выборах во Франции и «выборах» в России, между которыми они не делают никакой разницы.