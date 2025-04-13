Эстонские марафонцы заняли пятое место на чемпионате Европы

Так, Тийдрек Нурме занял на чемпионате Европы 12-е место с результатом 2:14.02, Леонид Лацепов был 18-м (его время 2:16.47), а Карель Хуссар финишировал 29-м из 39 участников с результатом 2:24.17.

Чемпионом Европы стал итальянец Илиас Ауани (2:09.05), за ним финишировали три израильтянина: Гашау Аяле (2:09.08), Мару ТеФери (2:09.17) и Хаймро Аламе (2:09.27).

Израильская тройка, показав суммарное время 6:27.52, также стала чемпионом Европы в командном зачете.

Серебро завоевала Бельгия с результатом 6:38.39, а бронзу - Турция с 6:39.17.

Среди стран, которые смогли выставить команду из как минимум трех спортсменов, были представлены Португалия, занявшая четвертое место (6:47.42), и Эстония (6:55.06).

Среди женщин чемпионкой Европы на марафонской дистанции стала испанка Фатима Аззар Оухадду Нафи с результатом 2:27.14.

За ней следуют испанка Маджида Майоуф (2:27.41) и Лона Чемтай Салпетер, представляющая Израиль (2:28.01).