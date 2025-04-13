Эстонские марафонцы заняли пятое место на чемпионате Европы

В Брюсселе и Левене в Бельгии в эти выходные прошел чемпионат Европы по шоссейному бегу, где весьма неплохо выступили эстонские марафонцы.
Так, Тийдрек Нурме занял на чемпионате Европы 12-е место с результатом 2:14.02, Леонид Лацепов был 18-м (его время 2:16.47), а Карель Хуссар финишировал 29-м из 39 участников с результатом 2:24.17.
Чемпионом Европы стал итальянец Илиас Ауани (2:09.05), за ним финишировали три израильтянина: Гашау Аяле (2:09.08), Мару ТеФери (2:09.17) и Хаймро Аламе (2:09.27).
Израильская тройка, показав суммарное время 6:27.52, также стала чемпионом Европы в командном зачете.
Серебро завоевала Бельгия с результатом 6:38.39, а бронзу - Турция с 6:39.17.
Среди стран, которые смогли выставить команду из как минимум трех спортсменов, были представлены Португалия, занявшая четвертое место (6:47.42), и Эстония (6:55.06).
Среди женщин чемпионкой Европы на марафонской дистанции стала испанка Фатима Аззар Оухадду Нафи с результатом 2:27.14.
За ней следуют испанка Маджида Майоуф (2:27.41) и Лона Чемтай Салпетер, представляющая Израиль (2:28.01).
В командном зачете среди женщин тройка лидеров выглядит следующим образом: Испания (7:24.44), Израиль (7:40.18) и Бельгия (8:01.37).