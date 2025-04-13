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Что думают эстонские торговцы о пошлинах Трампа?

Перевод: Сергей Светлов
Сегодня более половины товаров в магазинах уже продаются со скидкой.
Сегодня более половины товаров в магазинах уже продаются со скидкой. Фото: Marianne Loorents

Прогноз о том, что из-за введенных президентом США Дональдом Трампом 145-процентных пошлин на китайские товары Европу вскоре захлестнет волна дешевых азиатских товаров, эстонские торговцы не считают позитивным.

По данным Департамента статистики, в последние месяцы торговля в Эстонии начала расти после длительного спада. В феврале объем розничных продаж составил 785 миллионов евро, что на 4% больше по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Объем продаж на заправках увеличился на 21%, в магазинах промтоваров - на 6%. Однако объем продаж в продуктовых магазинах сократился на 5%.

Хотя начатая Трампом торговая война резко снизила цены на нефть, газ и автомобильное топливо и способствовала поступлению в Европу большего количества дешевых китайских товаров, в Эстонии это пока не привело к снижению цен. По мнению торговых сетей, цены, напротив, продолжат расти.

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