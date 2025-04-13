Что думают эстонские торговцы о пошлинах Трампа?

По данным Департамента статистики, в последние месяцы торговля в Эстонии начала расти после длительного спада. В феврале объем розничных продаж составил 785 миллионов евро, что на 4% больше по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Объем продаж на заправках увеличился на 21%, в магазинах промтоваров - на 6%. Однако объем продаж в продуктовых магазинах сократился на 5%.