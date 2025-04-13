Если обычный человек может игнорировать чью-либо настойчивость у себя на пороге и проходить мимо, когда его беспокоят на улице, то президенту Эстонии сложнее избежать реакции на подобные попытки, тем более что обращения публикуются в СМИ еще до того, как они доходят до главы государства.

В двери Кадриоргского дворца сейчас стучат так, что звенит в ушах, и это делают не свидетели Иеговы (которых в соседней стране криминализировали и репрессировали по требованию крайне нетерпимого к любой конкуренции Московского патриархата).

Кстати, в 2009 году в России проживало более пяти миллионов украинцев, а 11 апреля 2024 года бульдозеры при «участии специальных органов» снесли единственный в России украинский православный храм в городе Ногинске под Москвой. Это случилось под давлением Московского патриархата на местные власти, хотя церковь находилась на земле, принадлежащей церкви митрополита Адриану.

Эстонцы не планируют поступать также, например, с монастырем в Куремяэ, хотя, как заявил Юри Куускемаа, он был построен на месте лютеранской церкви, снесенной в 1891 году по приказу генерал-губернатора Эстляндии Сергея Шаховского.

Однако игуменья Филарета направила президенту Карису требование наложить вето на принятое Рийгикогу изменение закона, которое должно подтолкнуть их к выходу из-под подчинения Московскому патриархату, поддерживающему геноцид украинцев. В унисон с Филаретой на ту же тему президенту написал длинное изнуряющее послание и Варро Вооглайд.