Были времена, когда представители религиозных сект стучали в двери людей и хватали их за рукав на улице. Это раздражало как для неверующих, так и для верующих. Политики тоже имеют дурную привычку навязываться избирателям, приходя к ним домой или заговаривая на улице, пишет на страницах Postimees колумнист Иван Макаров.
Если обычный человек может игнорировать чью-либо настойчивость у себя на пороге и проходить мимо, когда его беспокоят на улице, то президенту Эстонии сложнее избежать реакции на подобные попытки, тем более что обращения публикуются в СМИ еще до того, как они доходят до главы государства.
В двери Кадриоргского дворца сейчас стучат так, что звенит в ушах, и это делают не свидетели Иеговы (которых в соседней стране криминализировали и репрессировали по требованию крайне нетерпимого к любой конкуренции Московского патриархата).
Кстати, в 2009 году в России проживало более пяти миллионов украинцев, а 11 апреля 2024 года бульдозеры при «участии специальных органов» снесли единственный в России украинский православный храм в городе Ногинске под Москвой. Это случилось под давлением Московского патриархата на местные власти, хотя церковь находилась на земле, принадлежащей церкви митрополита Адриану.
Эстонцы не планируют поступать также, например, с монастырем в Куремяэ, хотя, как заявил Юри Куускемаа, он был построен на месте лютеранской церкви, снесенной в 1891 году по приказу генерал-губернатора Эстляндии Сергея Шаховского.
Однако игуменья Филарета направила президенту Карису требование наложить вето на принятое Рийгикогу изменение закона, которое должно подтолкнуть их к выходу из-под подчинения Московскому патриархату, поддерживающему геноцид украинцев. В унисон с Филаретой на ту же тему президенту написал длинное изнуряющее послание и Варро Вооглайд.
То, что представители монастыря одновременно отправили такую же жалобу и в Комиссию США по международной религиозной свободе (USCIRF), призывая отреагировать на «продолжающиеся усилия Эстонии по принятию дискриминационных законодательных изменений и применению административного давления», демонстрирует как неуважение к президенту Эстонии, который еще не успел на это отреагировать, так и истинные мотивы вассалов Московского патриархата: жаловаться во все инстанции от ООН до USCIRF, очерняя Эстонское государство и парламент.
Канцелярия президента обязательно справится с этим наплывом, и даже Мартин Хельме дистанцировался от угрозы новой «бронзовой ночи», прозвучавшей со стороны Михаила Кылварта. Ирония в том, что монахини Куремяэ настаивают на том, что они - невесты Христовы, и именно Эстонское государство полностью согласно с ними: да, вы - невесты именно Христа, а не патриарха Кирилла.
Страстное желание подчиняться напрямую Москве понятно в случае церкви, привезенной в Эстонию на русских танках, это сродни поведению директора завода «Двигатель"»Ярового, также подчинявшегося Москве, откуда пошли и Объединенный совет трудовых коллективов (ОСТК), и Интердвижение.
Верите вы в бога или нет, но у Эстонии есть и другие проблемы, кроме эго людей, желающих жить по московскому времени и приказам.