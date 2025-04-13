Израильский авиаудар разрушил часть последней полностью работавшей больницы в городе Газа

«Все пациенты и перемещенные лица должны выйти на безопасное расстояние, — сказал звонивший. — У вас есть всего 20 минут, чтобы покинуть больницу».

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как персонал и пациенты покидают здание, пока на улице еще темно.

Десятки палестинцев, в том числе женщины и дети, покинули внутренний двор больницы, где они пытались укрыться.

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До войны больница «Аль-Ахли» была небольшим медицинским учреждением. Однако после разрушения медицинского комплекса «Аш-Шифа» и больниц в северной части сектора она осталась единственной полностью функционирующей больницей в городе Газа.

В своем заявлении пресс-служба правительства, управляемая ХАМАС, осудила нападение. Израиль «совершает ужасное преступление, нанося удары по больнице „Аль-Ахли", в которой находятся сотни пациентов и медицинского персонала», — говорится в заявлении.

В октябре 2023 года в результате взрыва в той же больнице погибли сотни человек.

Палестинские власти возложили вину за взрыв на израильский удар. Израиль заявил, что взрыв был вызван неудачным запуском ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад», которая отрицает, что имеет к этому какое-то отношение.

Израильские военные начали кампанию по уничтожению ХАМАС в ответ на беспрецедентную атаку 7 октября 2023 года, в ходе которой погибло около 1200 израильтян и еще 251 человек был взят в заложники.