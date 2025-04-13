«Мы не обсуждали, откуда возьмутся деньги»: коалиция распределяет оборонные расходы

По словам председателя Комиссии по обороне Рийгикогу Калева Стойческу («Ээсти 200»), обсуждались вопросы финансирования обороны и усиления оборонной готовности, сообщает ERR.

«Мы не обсуждали, откуда возьмутся деньги, а скорее, на что они будут потрачены», - сказал Стойческу.

«Как уже известно, договорились, что базовый уровень расходов на оборону с будущего года будет составлять не менее пяти процентов от валового внутреннего продукта, и это твердая договоренность. Это найдет отражение в коалиционном соглашении», - добавил он.

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) отметил, что на встрече в воскресенье обсуждалось больше деталей, чем прежде.