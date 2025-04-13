«У женщин волосы загорались»: в России бушуют смертоносные ураганы и пожары

Апрель в Сибири начался с ураганов: сильный ветер обрушился на Кузбасс, Алтайский край, Республику Алтай, Хакасию, Новосибирскую и Иркутскую области, пишет «Новая Газета Европа».
Тысячи домов в России остались без электричества, а где-то начались проблемы с подачей воды.
В некоторых регионах вызванные ветром пылевые бури привели к возникновению пожаров. Вот что рассказывают очевидцы, с которыми поговорили журналисты издания.
Валентина, город Тулун, Иркутская область
Сначала пожар начался у соседей Валентины: загорелись сарай и забор. Женщина с мужем и детьми бросились помогать соседям выносить вещи. Вскоре огонь перекинулся на их дом.
«Смотрим, летит то ли уголек большой, то ли пламя - дом вспыхнул резко, - говорит Валентина. - Пожарных на тот момент на нашей улице не было, хотя с вызова прошло уже часа полтора. Потом три пожарных машины всё-таки приехали к нам, но полностью пустые. Когда приехали, наш дом уже полыхал вовсю. Я надеялась, что его потушат, что-то спасут. Сказали, что смысла тушить уже нет, начали тушить соседские дома. Я успела только забежать, схватить документы. Искры летали, у женщин волосы загорались».
Дом Валентины сгорел полностью - семья лишь недавно закончила в нём ремонт, купила новую мебель и бытовую технику. Сгорело всё: летняя баня, пристройка, дровяник, летняя кухня и душ.
Уже переехав с семьей к свекрови, Валентина не могла осознать, что случилось. Дети отреагировали по-разному: дочь-подросток плакала два дня, младший сын лишь задал несколько вопросов.
«У меня было такое состояние, что не знала, куда себя деть. А потом посидела, подумала: смысл слезы лить, всё равно ничего не вернешь», - говорит Валентина.
На государственную помощь семья не сильно рассчитывает, хотя надеется получить хоть какую-то компенсацию. Сотрудники соцзащиты сообщили, что наличие материальной помощи будет зависеть от доходов семьи.
Женщина беспокоится, что высокая зарплата мужа может стать поводом для отказа в компенсации. Сейчас Валентина узнает, как получить 100 тысяч рублей, положенные каждому члену семьи, пострадавшей от пожара.
«Когда ездила в мэрию, там пообещали дать временное жилье, но пока этого жилья нет. Сказали, будут искать среди домов и квартир, которые арестованы приставами», - объясняет Валентина.
При этом официально власти не дают внятных ответов на вопрос, будет ли предоставляться временное жилье погорельцам, зато обещают 10 тысяч рублей каждому пострадавшему от стихии. Тем, у кого жилье сгорело полностью, обещают по 100 тысяч на члена семьи. Какое жилье можно купить за такие деньги - риторический вопрос.
В самом пожаре семья и соседи винят местного владельца гаражей, который круглый год жжет там резину, и во время урагана занимался тем же. По мнению жителей, пострадавших от пожара, огонь перекинулся на дома именно со стороны гаражей. Сейчас Валентина и ее соседи думают подавать в суд на предпринимателя.
Оксана, город Тулун, Иркутская область
Вечером пятого апреля в доме Оксаны вырубило свет - семья в этот момент пережидала ураган. Вдруг на улице что-то полыхнуло. Старшая дочь выглянула в окно и увидела, как горит задний двор.
Муж и дети тут же побежали на улицу, чтобы попытаться потушить огонь. Оксана стала звонить в 112, но связь прерывалась. Дозвониться удалось не с первой попытки. К дому Оксаны сбежались соседи, которые помогали отбивать от ее дома огонь. Многие притащили свои ведра, тушили водой и землей.
«Когда я выскочила на улицу, всё полыхало, собака жутко визжала - она погибла в вольере на глазах моих детей. На крик и огонь сбежались люди, многие помогали тушить пожар, спасать имущество. Когда вынесли большую часть вещей на улицу, я увидела, что мои старшие девочки стоят в жуткий ветер и холод в шортах и футболках, босиком и ревут навзрыд», - вспоминает Оксана.
«В одну секунду ветер поменял свое направление - загорелся дом наших друзей, которые помогали нам. Наш дом отстояли, а их не успели», - говорит она.
На следующий день стали смотреть, что пострадало. Сгорели новые велосипеды, комплекты резины для автомобиля. Из-за запаха гари, стоявшего в доме несколько дней, пришлось выбросить часть вещей и ночевать у родственников. Дети несколько дней не ходили в школу.
«Дома мы не жили три дня, была гарь, могли угореть, - рассказывает Оксана. - Сейчас дети напуганы, по каждому поводу вздрагивают, да и мы с мужем по очереди спим. Не описать, какой страх мы испытали».
Владимир, поселок Тепличный, республика Хакасия
Владимира ураган застал дома. Сначала он наблюдал из окна: по огороду летал мусор, а потом взлетела тяжелая металлическая тележка.
«Я недавно сделал крышу у себя дома новую, пришлось выйти на улицу, посмотреть, что с ней, - вспоминает Владимир. - Вижу, соседский забор уже куда-то улетел. Жена говорит: «Смотри на туалет», - туалет лежит на боку. Хотя он до такой степени тяжелый, что я один потом его перевернуть не смог».
В поселковом чате было много просьб о помощи с тушением пожаров в соседних деревнях: там горели поля, и несколько домов охватило пламенем. Владимир с друзьями взяли подручные средства, ведра, метлы и поехали тушить огонь. Там уже работали сотрудники МЧС, но помощь добровольцев была очень нужна.
«На деревьях было много горелых мест, откуда могло ветром разнести угли. Если бы угли разнесло, пожар мог бы дальше возникнуть. Добровольцы привозили воду, мы ходили с ведрами, заливали эти деревья, тушили мусор. Что-то закапывали. Деревья, которые невозможно было потушить, потому что они уже начали прогорать внутри ствола, мы пилили», - рассказывает Владимир.
Пожар тушили больше сотни человек, говорит мужчина. Люди приезжали не только из соседних поселков, но даже из Абакана.
По мнению Владимира, такая сплоченность местных жителей связана с пожарами в Сибири в 2015 году: «Люди стали к этому относиться щепетильно. Не ждут, что кто-то другой поедет. Все берут, что могут, любой подручный инвентарь, даже просто пустые приезжают. Я лично ведро подарил какому-то мужчине. Сам метлой работал, а ему дал ведро. Люди откликнулись, независимо от того, где они проживают».
Власти Хакасии не озвучивают, сколько готовы выплатить пострадавшим, но обещают, что вопрос помощи местным жителям находится на контроле.