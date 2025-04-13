«У женщин волосы загорались»: в России бушуют смертоносные ураганы и пожары

На государственную помощь семья не сильно рассчитывает, хотя надеется получить хоть какую-то компенсацию. Сотрудники соцзащиты сообщили, что наличие материальной помощи будет зависеть от доходов семьи.

Женщина беспокоится, что высокая зарплата мужа может стать поводом для отказа в компенсации. Сейчас Валентина узнает, как получить 100 тысяч рублей, положенные каждому члену семьи, пострадавшей от пожара.

«Когда ездила в мэрию, там пообещали дать временное жилье, но пока этого жилья нет. Сказали, будут искать среди домов и квартир, которые арестованы приставами», - объясняет Валентина.

При этом официально власти не дают внятных ответов на вопрос, будет ли предоставляться временное жилье погорельцам, зато обещают 10 тысяч рублей каждому пострадавшему от стихии. Тем, у кого жилье сгорело полностью, обещают по 100 тысяч на члена семьи. Какое жилье можно купить за такие деньги - риторический вопрос.

В самом пожаре семья и соседи винят местного владельца гаражей, который круглый год жжет там резину, и во время урагана занимался тем же. По мнению жителей, пострадавших от пожара, огонь перекинулся на дома именно со стороны гаражей. Сейчас Валентина и ее соседи думают подавать в суд на предпринимателя.

Оксана, город Тулун, Иркутская область