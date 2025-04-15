«Мы готовы платить работникам больше»: в Нарве открылся новый завод

– Претендуете ли вы на оборонные заказы?

– Поскольку мы работаем в сфере субподряда, то будем претендовать на оборонные заказы опосредованно – от наших заказчиков. Знаю, что они активно работают над тем, чтобы получить долю оборонного подряда.

Некоторые наши заказчики производят продукцию как для гражданских нужд, так и для оборонных. На старых площадях Fortaco налажена большая линия, где мы делаем в достаточно больших количествах звенья оборонного производства. Для этого у нас есть опыт, квалификация, оборудование.

– Достаточно ли на заводе своих специалистов? Все ли они нарвитяне?

– Специалистов у нас достаточно, но мы сейчас набираем новых людей. На минувшей неделе приняли на работу девять сварщиков, а также гибщика и специалистов по лазерной резке.

На определенные работы находим субподрядчиков из Эстонии. Они помогают нам справиться с запланированными объемами в сфере лазерной резки, в заготовительном производстве и так далее.

За неделю мы приняли на новый завод больше 10 человек. Всего планируем открыть минимум 50 рабочих мест. Сейчас у нас уже там работает порядка 30 человек.

На заводе Fortaco Estonia в целом занято порядка 450 человек. С учетом нового завода количество рабочих мест увеличится до 500.

– Много ли рабочей силы приходится завозить? Где вы берете квалифицированных специалистов?