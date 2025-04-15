«Мы готовы платить работникам больше»: в Нарве открылся новый завод

- Завод заинтересован в оборонных заказах
- Зарплаты растут при ускорении процессов
- Платное переобучение – угроза для региона
Что изменит в Нарве новый завод Fortaco? Хватит ли специалистов? Когда безработица в регионе пойдет на спад? Можно ли с помощью Фонда справедливого перехода переломить ситуацию?
На вопросы Rus.Postimees ответила в студии руководитель компании Fortaco Estonia Лариса Шабунова.
Официальное открытие нового завода состоится 15 мая. Сейчас здесь уже трудится порядка 30 человек. Всего будет создано не менее 50 новых рабочих мест. В общей сложности в производстве стальных конструкций на заводах Fortaco Estonia будет задействовано 500 человек.
По словам Шабуновой, для крупнейшего частного работодателя Нарвы крайне важно повышать производительность труда. «Мы готовы платить работникам больше, но при этом необходимо сокращать время на изготовление продукции», – отметила она.
Многолетний руководитель завода признала, что Эстония уже неконкурентоспособна в производстве продукции для массового сегмента: «Производство простой продукции уходит в Болгарию и Турцию, где стоимость труда не столь высока и где компетенции и автоматизация производства еще не так развиты».
По мнению Шабуновой, есть только один способ удержаться на плаву и остаться стратегическим партнером для Скандинавии и Центральной Европы: «Важно повышать квалификацию работников и быть поставщиком очень сложной продукции с долгим сроком службы».
По оценке руководителя, завод готов претендовать на оборонные заказы. Перспективу перевода обучения взрослых людей в училище на платную основу Шабунова назвала тревожным трендом для региона.
Выдержки из беседы:
– Где находится ваш основной клиент?
– В основном клиенты у нас из Скандинавии и Центральной Европы. Это крупные корпорации, которые производят и продают внедорожное оборудование: большие машины, работающие в лесу, на стройках, под землей, в сфере грузоперевозок и так далее. Мы изготавливаем различные металлоконструкции и узлы для этих машин.
– Насколько сильно вы зависите от внешних рынков?
– Конечно же, мы очень зависим от того, что происходит у наших заказчиков. А наши заказчики очень сильно зависят от того, что происходит в мире – это и геополитическая напряженность, и высокие ставки. Все происходящие кризисы влияют на спрос и наших заказчиков.
– Тем не менее, несмотря на все риски, вы в середине мая открываете новый завод...
– Мы открываем новый завод площадью восемь тысяч квадратных метров. Закуплено самое современное и продвинутое производственное оборудование. Это гибочные прессы, станки с ЧПУ, четыре очень прогрессивных сварочных робота.
У нас теперь есть просторная зона для сварки, большой двухшпиндельный станок ЧПУ, мощности дробеструйки (обработка металла дробью – прим. ред.) и покраски, то есть линия замкнутого цикла.
Завод рассчитан на новых клиентов. Старые цеха мы оставляем для серийного производства уже освоенных деталей. Мы надеемся, что в ближайшее время новый завод начнет стремительно наращивать обороты.
– Кто ваши новые клиенты? В какой продукции они заинтересованы?
– Клиенты нового завода – две большие компании John Deere и Komatsu. Обе работают в лесной области. Третий большой заказчик – концерн Palfinger, производитель грузоподъемного оборудования. Они выпускают продукцию, схожую с компанией Heap, для которой мы тоже выполняем заказы в нашем старом корпусе.
Завод Fortaco Estonia не работает на одного заказчика. Мы активно используем стратегию диверсификации и работаем с передовыми компаниями, имеющими критическую массу на рынке.
– Претендуете ли вы на оборонные заказы?
– Поскольку мы работаем в сфере субподряда, то будем претендовать на оборонные заказы опосредованно – от наших заказчиков. Знаю, что они активно работают над тем, чтобы получить долю оборонного подряда.
Некоторые наши заказчики производят продукцию как для гражданских нужд, так и для оборонных. На старых площадях Fortaco налажена большая линия, где мы делаем в достаточно больших количествах звенья оборонного производства. Для этого у нас есть опыт, квалификация, оборудование.
– Достаточно ли на заводе своих специалистов? Все ли они нарвитяне?
– Специалистов у нас достаточно, но мы сейчас набираем новых людей. На минувшей неделе приняли на работу девять сварщиков, а также гибщика и специалистов по лазерной резке.
На определенные работы находим субподрядчиков из Эстонии. Они помогают нам справиться с запланированными объемами в сфере лазерной резки, в заготовительном производстве и так далее.
За неделю мы приняли на новый завод больше 10 человек. Всего планируем открыть минимум 50 рабочих мест. Сейчас у нас уже там работает порядка 30 человек.
На заводе Fortaco Estonia в целом занято порядка 450 человек. С учетом нового завода количество рабочих мест увеличится до 500.
– Много ли рабочей силы приходится завозить? Где вы берете квалифицированных специалистов?
– У нас есть договор с компаниями, которые предоставляют рабочую силу по договору аренды. Работники приезжают из Украины и других стран ближнего зарубежья. Но в целом их не так много. В основном на заводе работают по трудовому договору нарвитяне.
– Нехватка высококвалифицированных специалистов превращает производство в Эстонии в дорогое удовольствие?
– Да, стоимость труда растет. Мы идем в ногу с трендами повышения заработных плат. Например, в этом году, когда повысился подоходный налог, мы увеличили зарплату нашим работникам, чтобы компенсировать рост налогов и справиться с инфляцией. После летнего отпуска намечен второй этап повышения зарплат. Мы понимаем, что инфляция идет вперед.
С первого января мы повысили зарплату на 4,5%. После летнего отпуска добавим еще 4,5%. То есть общее повышение составит около 9%.
Средняя зарплата на заводе сравнима со средней по Эстонии: чуть более 2000 евро в месяц. Конечная цифра зависит от квалификации специалистов и других моментов.
Для нас очень важно повышать производительность труда. Мы готовы платить работникам больше, но при этом необходимо сокращать время на изготовление продукции.
Количество затраченных на производство часов уменьшается, оплата труда растет. При этом практически не меняется стоимость продукции и цена. Работников мы уже не набираем с той скоростью и в том количестве, как пять или семь лет назад. Причина проста – растет производительность труда.
– Производство более легких деталей, массовой продукции уходит из Эстонии в силу дороговизны рабочей силы. А что остается?
– Эстония уже неконкурентоспособна в простых изделиях, это однозначно. Производство простой продукции уходит, например, в Болгарию или Турцию, где стоимость труда не столь высока и где компетенции и автоматизация производства еще не так развиты.
Эстонии, чтобы держаться на плаву и оставаться стратегическим партнером для Скандинавия и Центральной Европы, важно развивать свои компетенции, быть поставщиком очень сложной продукции, имеющей долгий срок службы.
В этом и должна быть наша ценность: высокое качество, высокая сложность и длительная эксплуатация.
– В какой мере открытие нового завода поддержали европейские фонды и наши власти?
– Мы получили грант из Фонда справедливого перехода, но не с первого раза. Примерно полтора года ушло на то, чтобы составить все бумаги и получить зеленый свет.
– В СМИ называлась сумма в два миллиона евро. Из восьми миллионов, инвестированных вами в новый завод, два удалось получить из фонда?
– Скажем так, что у нас есть одобрение на два миллиона евро. Сейчас начался период отчетности. Первый этап предоставления всех необходимых бумаг мы прошли, и в начале года получили 130 тысяч евро.
При этом мы вложили уже порядка 8 миллионов евро в оборудование, оснащение линии. Кроме того, мы потратили деньги на покупку корпуса и создание всей необходимой инфраструктуры.
– Насколько важна поддержка этого фонда для вашего предприятия и в целом для региона?
– Конечно, важна. Такая поддержка подбадривает предпринимателей, вдохновляет на новые идеи, развитие своего бизнеса и создание новых рабочих мест.
К сожалению, очень рано пока говорить о том, какой эффект это принесло региону, поскольку только-только начинается период отчетности. И именно в рамках этой отчетности государство проверяет, а действительно ли создаются новые рабочие места и выполняются заявленные цели.
Через пару лет будет видно, сколько рабочих мест удалось создать с помощью этого фонда.
– Как вы оцениваете в целом экономическую ситуацию в Нарве и в регионе?
– По-разному. Где-то дела идут неплохо, где-то – не очень хорошо. В Нарве много предприятий малого бизнеса, которые работают сами на себя. Это предоставление услуг, торговля и так далее.
Если настроение у людей в целом депрессивное и нет веры в будущее, если новости тиражируют страхи и неуверенность в завтрашнем дне, то, конечно, покупательская способность – не самая лучшая. Соответственно, и бизнес не так сильно развивается. Многие фирмы сокращают свои объемы. Настроение – далеко не самое оптимистичное.
На некоторых предприятиях дела, напротив, обстоят достаточно хорошо. Например, на нашем заводе. У коллег (Hansa Grupp – прим. ред.), которые работают в том же сегменте, дела тоже идут неплохо.
Заводы, получившие поддержку из Фонда справедливого перехода, сейчас наращивают объемы.
– Что является важным для развития бизнеса?
– Уверенность в завтрашнем дне – это то, что дает силы и основания для инвестирования. Важно также постоянное развитие, саморазвитие, повышение компетенции кадров и конкурентоспособности.
Факт, но среди безработных практически нет людей, которые являются высококвалифицированными кадрами. За специалистов всегда идет борьба на рынке.
– Однако бывшие энергетики, высококвалифицированные кадры, далеко не всегда востребованы?
– Это еще зависит от того, готов ли человек менять свой профиль и учиться.
– Переобучением вы тоже занимаетесь?
– Мы занимаемся, но наши возможности ограничены, потому что у нас нет государственной сертификации на переобучение людей. Мы можем только доучить работников до требуемого уровня.
Сейчас, к сожалению, в СМИ появилась информация о том, что переобучение взрослых людей в училище может стать платным. Скорее всего в перспективе каких-то лет это будет иметь негативный тренд для региона.
Если человек, владеющий русским, но не говорящий по-эстонски, потеряв работу, захочет переобучиться, то ему придется инвестировать в обучение несколько тысяч евро в год. Думаю, что мало кто сможет найти такие деньги.
Таким образом, я бы сказала, в чем-то это даже угроза для региона.
– Почему в Ида-Вирумаа в два раза больше безработных, чем в среднем по Эстонии? Причем половина всех безработных региона приходится на Нарву…
– Нарва – крупный город, поэтому и больше безработных. Во-вторых, здесь доминирует мелкий бизнес, который в кризисное время сильнее подвержен рискам и более уязвим. Кроме того, долговременные безработные не имеют достаточной мотивации на переобучение и поиск новых рабочих мест.
– Где же можно разглядеть перспективу?
– Это сложный вопрос. Здесь нужны усилия со стороны местных властей и государства, чтобы предоставить жителям региона информацию и возможности для переобучения. Нужно помогать людям видеть возможности и пользоваться ими.
– Как вы считаете, Фонд справедливого перехода сможет переломить ситуацию с безработицей в Ида-Вирумаа?
– Надеюсь, что будет позитивный эффект. Однако 1300 рабочих мест, заявленных в рамках перехода, недостаточно для Ида-Вирумаа. Региону нужно больше рабочих мест.
Подробнее в повторе!
- Почему было принято решение открыть новый завод?
- Претендует ли Fortaco на оборонные заказы?
- Достаточно ли в городе специалистов?
- Каков вклад европейского фонда?
- С кем конкурирует завод в ЕС?
- Какова ситуация с экономикой в Нарве?
- Есть ли перспективы в развитии бизнеса?
- Что является важным для развития?