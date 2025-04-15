Студия Postimees: когда безработица в Нарве пойдет на спад? Отвечает глава нового завода Лариса Шабунова

Что изменит в Нарве новый завод Fortaco? Хватит ли специалистов? Когда безработица в регионе пойдет на спад? Можно ли с помощью Фонда справедливого перехода переломить ситуацию?
На вопросы Rus.Postimees ответит в студии руководитель компании Fortaco Estonia Лариса Шабунова. Смотрите интервью в 10:00!
- Почему было принято решение открыть новый завод?
- Претендует ли Fortaco на оборонные заказы?
- Достаточно ли в городе специалистов?
- Каков вклад европейского фонда?
- С кем конкурирует завод в ЕС?
- Какова ситуация с экономикой в Нарве?
- Есть ли перспективы в развитии бизнеса?
- Что является важным для развития?