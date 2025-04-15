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Студия Postimees: когда безработица в Нарве пойдет на спад? Отвечает глава нового завода Лариса Шабунова

Что изменит в Нарве новый завод Fortaco? Хватит ли специалистов? Когда безработица в регионе пойдет на спад? Можно ли с помощью Фонда справедливого перехода переломить ситуацию?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в студии руководитель компании Fortaco Estonia Лариса Шабунова. Смотрите интервью в 10:00!

  • Почему было принято решение открыть новый завод? 
  • Претендует ли Fortaco на оборонные заказы?
  • Достаточно ли в городе специалистов?
  • Каков вклад европейского фонда?
  • С кем конкурирует завод в ЕС?
  • Какова ситуация с экономикой в Нарве?
  • Есть ли перспективы в развитии бизнеса?
  • Что является важным для развития?
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