Справка от врача: Трамп в отличном физическом и когнитивном состоянии

Президент США Дональд Трамп находится в «прекрасном когнитивном и физическом состоянии», написал в справке его лечащий врач в Белом доме.

В пятницу Трамп прошел свой первый с начала второго президентского срока ежегодный медицинский осмотр. Он проводился, как обычно, в военном госпитале «Уолтер Рид» в Бетесде, штат Мэриленд, и продолжался пять часов.

У Трампа был обнаружен «рубец на правом ухе от огнестрельного ранения» после покушения в июле прошлого года.

«Президент Трамп сохраняет прекрасное здоровье, демонстрируя крепкие сердечные, легочные, неврологические и общие физические функции», — говорится в справке его врача, капитана Шона Барбабеллы, опубликованной Белым домом в воскресенье.

В свои 78 лет Трамп стал самым старым президентом на момент вступления в должность. Его предшественник Джо Байден к моменту ухода был старше — ему было 82 года.

По словам врача, Трамп сдал несколько анализов крови, прошел обследование сердца и УЗИ.

«Его активный образ жизни продолжает вносить значительный вклад в его самочувствие, — написал доктор Барбабелла. — Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства».

Президент прошел неврологические тесты на психическое состояние, нервы, моторные и сенсорные функции и рефлексы. По Монреальской когнитивной шкале (широко применяемый тест для выявления когнитивных нарушений, особенно нетяжелых) президент получил 30 баллов из 30, говорится в документе.