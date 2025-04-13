Справка от врача: Трамп в отличном физическом и когнитивном состоянии

В пятницу Трамп прошел свой первый с начала второго президентского срока ежегодный медицинский осмотр. Он проводился, как обычно, в военном госпитале «Уолтер Рид» в Бетесде, штат Мэриленд, и продолжался пять часов.
Президент США Дональд Трамп находится в «прекрасном когнитивном и физическом состоянии», написал в справке его лечащий врач в Белом доме.
В пятницу Трамп прошел свой первый с начала второго президентского срока ежегодный медицинский осмотр. Он проводился, как обычно, в военном госпитале «Уолтер Рид» в Бетесде, штат Мэриленд, и продолжался пять часов.
У Трампа был обнаружен «рубец на правом ухе от огнестрельного ранения» после покушения в июле прошлого года.
«Президент Трамп сохраняет прекрасное здоровье, демонстрируя крепкие сердечные, легочные, неврологические и общие физические функции», — говорится в справке его врача, капитана Шона Барбабеллы, опубликованной Белым домом в воскресенье.
В свои 78 лет Трамп стал самым старым президентом на момент вступления в должность. Его предшественник Джо Байден к моменту ухода был старше — ему было 82 года.
По словам врача, Трамп сдал несколько анализов крови, прошел обследование сердца и УЗИ.
«Его активный образ жизни продолжает вносить значительный вклад в его самочувствие, — написал доктор Барбабелла. — Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства».
Президент прошел неврологические тесты на психическое состояние, нервы, моторные и сенсорные функции и рефлексы. По Монреальской когнитивной шкале (широко применяемый тест для выявления когнитивных нарушений, особенно нетяжелых) президент получил 30 баллов из 30, говорится в документе.
Барбабелла также отметил, что у Трампа есть «незначительные повреждения от солнца» и несколько «доброкачественных повреждений кожи».
Президент принимает несколько лекарств для контроля уровня холестерина, а также аспирин для профилактики сердечных заболеваний и крем для лечения кожных заболеваний, указывает врач.
Кардиологическое обследование Трампа показало «отсутствие отклонений»: в истории болезни президента есть «находящаяся под контролем гиперхолестеринемия» — состояние, которое может повысить риск сердечного приступа.
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Среди других заболеваний, отмеченных в его истории болезни, — перенесенный ковид, розацеа (кожное заболевание, часто вызывающее покраснение лица), и доброкачественный полип толстой кишки.
Президент весит 101 кг при росте 189 см. Трамп сбросил пару килограммов с февраля 2019 года, и по индексу массы тела в настоящее время относится к категории людей с избыточным весом, но не с ожирением.
В записке отмечается, что «суставы и мышцы президента имеют полный диапазон движения», а его хорошее здоровье приписывается активному образу жизни, включая «частые победы в играх в гольф».
Это первое медицинское заключение о состоянии здоровья Трампа, обнародованное послепокушения на него в июле прошлого года на предвыборном митинге в Батлере в Пенсильвании.
Во время первого срока правления Трампа врач Белого дома сказал, что у него хорошее здоровье, но ему нужно сбросить вес и заняться спортом.
В ходе прошлогодней предвыборной кампании Трамп не раз обращался к теме физического и умственного здоровья своего соперника, президента Джо Байдена.
После неудачных дебатов с Трампом, в итоге вынудивших Байдена выйти из президентской гонки, он отказался пройти тест на когнитивные способности, который, по его собственным словам, не проходил за все время пребывания в должности.