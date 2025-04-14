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Минобороны России подтвердило ракетный удар по Сумам

Последствия одной из российских атак на Сумы. Город находится под постоянными обстрелами.
Последствия одной из российских атак на Сумы. Город находится под постоянными обстрелами. Фото: EPA

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. 

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 1146-го дня войны, 14 апреля.

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